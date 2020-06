Temptation Island 2020 quando inizia

Quando inizia Temptation Island 2020? Molti fan del programma sono in attesa di assistere alle puntate della nuova edizione della trasmissione campione d’ascolti dell’estate di Canale 5. Oggi finalmente è stata annunciata in maniera ufficiale la data d’inizio della nuova stagione di Temptation Island.

Inizialmente si era parlato di martedì 7 luglio, ma poi Mediaset ha deciso di anticipare l’avvio di Temptation Island 2020, condotta anche quest’anno da Filippo Bisciglia. “Ufficiale, ci vediamo giovedì 2 luglio con la prima puntata di Temptation Island”, ha comunicato sui social l’account del programma. Dunque il programma della scuderia di Maria De Filippi inizia non più il 7 luglio ma giovedì 2 luglio. Le registrazioni della trasmissione sono già partite, ma ancora non sono state ufficializzate tutte le coppie.

Le coppie di Temptation Island 2020 finora annunciate e confermate sono quelle formate da Antonella Elia e Pietro delle Piane e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Ricordiamo inoltre la grande novità di questa edizione: ci saranno insieme sia coppie formate da personaggi famosi che da persone comuni.

A tal proposito il conduttore Filippo Bisciglia ha commentato a Fanpage: “È stata una scelta della produzione e la trovo azzeccata. Questa sarà un’edizione speciale, quindi per la prima volta le coppie vip si mescoleranno con quelle comuni. Per me non cambierà nulla, ma per il pubblico sarà più interessante”. Come da tradizione, nonostante quest’importante novità, ci saranno sei coppie per sei puntate. Bisciglia ha anche raccontato le difficoltà di registrare rispettando le misure previste dall’emergenza Coronavirus e come cambierà il programma per via del distanziamento sociale.

“Prima di arrivare qui tutti noi, dalle coppie, ai single, alla produzione, a me, abbiamo fatto i test sierologici due volte. Le coppie e i single sono stati in isolamento per poi essere trasferiti in totale sicurezza. Siamo chiusi in una bolla di vetro, super protetti. Non c’è posto più sicuro in Italia che Temptation Island”. Saranno quindi consentiti i contatti fisici: “Siamo in sicurezza perché siamo blindati: dai villaggi, ai quali protagonisti e addetti ai lavori hanno avuto accesso solo dopo essersi sottoposti ai controlli del caso, non si potrà uscire”.

