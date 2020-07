Temptation Island 2020 in tv e streaming: dove vedere il reality

TEMPTATION ISLAND 2020 STREAMING TV – Da questa sera, giovedì 2 luglio 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Temptation Island 2020, la nuova edizione del reality ideato da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia che vede sei coppie (vip e nip) e diversi tentatori in scena per sei puntate. Dove vedere Temptation Island in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Come detto, Temptation Island 2020 va in onda da oggi, 2 luglio, in chiaro (gratis) su Canale 5 (tasto 5 del telecomando digitale terrestre).

Temptation Island 2020 in live streaming

Non solo in in tv. Il reality show va in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it visibile da tablet, smartphone e pc.

Coppie

Abbiamo visto dove vedere Temptation Island 2020 in tv e live streaming, ma quali sono le sei coppie (concorrenti)? Mentre gli scorsi 2 anni andavano in onda la versione nip e la versione vip dello show, quest’anno assisteremo a una fusione delle due. Di seguito le sei coppie che parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island:

Antonella Elia & Pietro delle Piane: prima coppia “vip”, composta dalla soubrette di Rai 2 e dal fidanzato;

Manila Nazzaro & Lorenzo Amoruso: seconda coppia “vip”, composta dalla conduttrice televisiva e dall’ex calciatore;

Valeria & Ciavy: i due ricordano Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco della passata edizione;

Annamaria & Antonio: Annamaria, per paura di rimanere sola, ha già perdonato più volte il partner;

Anna & Andrea: Anna sogna di costruire una famiglia con il 27enne Andrea, che invece preferisce temporeggiare;

Sofia & Alessandro: il ragazzo vuole capire se può tornare ad avere fiducia della compagna.

