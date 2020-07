Temptation Island 2020, cosa è successo nell’ultima puntata | Riassunto

TEMPTATION ISLAND 2020 RIASSUNTO – Questa sera, 28 luglio 2020, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda la quinta puntata di Temptation Island 2020, ma cosa è successo nell’ultima puntata (la quarta)? Vediamo insieme il riassunto della scorsa (ultima) puntata del reality show di Maria De Filippi che da anni riscuote grande successo di pubblico.

Annamaria, esausta dal comportamento di Antonio, ha voluto un falò di confronto immediato. Motivo? Antonio pare non staccarsi mai dalla tentatrice Ilaria, ma nonostante questo è parso sorpreso dalla richiesta di Annamaria. Anche Ilaria ha avuto il suo da fare: la ragazza ha pianto quando Lorenzo Amoruso le ha suggerito di lasciare l’isola e, soprattutto, Antonio. Annamaria poi, una volta davanti ad Antonio, ha esordito mettendolo al corrente che ha notato la reazione di lui nel momento in cui veniva annunciato il confronto tra i due. Antonio, forse colto di sorpresa, ha iniziato a cercare giustificazioni tirando in ballo anche il passato della coppia dimostrandosi conscio degli errori fatti. “Ti sei innamorato in dieci giorni. Mi hai uccisa, hai fatto il porco per due settimane. Sei stato cattivo nei miei confronti”, le parole di Annamaria poco prima di scoppiare in lacrime.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo (il riassunto della quarta puntata) ma quante puntate sono previste per Temptation Island 2020? In tutto sono previste sei puntate che andranno in onda nel mese di luglio: la prima il 2, l’ultima (salvo cambi di programmazione) giovedì 30 luglio 2020. Di seguito la probabile programmazione di Temptation Island 2020:

Prima puntata: 2 luglio 2020 TRASMESSA

Seconda puntata: 9 luglio 2020 TRASMESSA

Terza puntata: 16 luglio 2020 TRASMESSA

Quarta puntata: 23 luglio 2020 TRASMESSA

Quinta puntata: 28 luglio 2020 OGGI

Sesta puntata: 30 luglio 2020

Potrebbero interessarti Temptation Island 2020, il cast della quinta puntata: le coppie in gara Temptation Island 2020, le anticipazioni della quinta puntata in onda il 28 luglio Giù al Nord, il film commedia: trama, cast, streaming