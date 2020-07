Temptation Island 2020: quante puntate e quando finisce il reality

Quante puntate sono previste per Temptation Island 2020? Da oggi, 2 luglio 2020, su Canale 5 torna in prima serata il reality Temptation Island 2020 che vedrà coppie di concorrenti nip e vip sfidarsi in un’unica edizione. Ma quante puntate sono previste? Il numero esatto al momento non è stato ufficializzato. Negli scorsi anni si è sempre oscillato tra le 4 e le 6 puntate, anche con cadenza bisettimanale. Nel 2020 il giorno di messa in onda della puntata – per ora (non si possono escludere a priori cambi di programmazione) – sarà il giovedì: la trasmissione dovrebbe dunque finire a fine luglio o, al massimo, ad inizio agosto. Di seguito la probabile programmazione di Temptation Island 2020:

Prima puntata: 2 luglio 2020

Seconda puntata: 9 luglio 2020

Terza puntata: 16 luglio 2020

Quarta puntata: 23 luglio 2020

Quinta puntata: 30 luglio 2020?

Sesta puntata: 6 agosto 2020?

Come funziona

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Temptation Island 2020, ma come funziona il reality? Come ogni anno a partire dalla seconda edizione, sei coppie di fidanzati sono ospitate per cinque settimane nel villaggio di Is Morus Relais, in Sardegna. L’elemento che appassiona i numerosi fan del reality è la “tentazione” a cui i ragazzi e le ragazze di ciascuna coppia si espongono per la durata della vacanza. A ciascuna coppia è infatti chiesto di “separarsi”: fidanzate e fidanzati vivono separati, ma in compagnia di 12 ragazzi single (per le 6 ragazze) e 12 ragazze single (per i 6 ragazzi)…

Streaming e tv

Dove vedere Temptation Island 2020 in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 2 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti La casa stregata: trama, cast, trailer e streaming del film su Rete 4 Che Dio ci aiuti 5: la trama e il cast della quinta puntata (episodi 9 e 10) Chi sono Sofia e Alessandro | Coppia Temptation Island 2020