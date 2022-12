Telethon 2022, come donare: il numero per mandare gli sms e chiamare, Maratona Rai

Come fare per donare per Telethon 2022? Torna la Maratona di Telethon, che da tanti anni porta avanti la ricerca contro le malattie rare. La Rai, come da tradizione, sostiene la ricerca con una settimana di Maratona. Tutti i principali programmi del servizio pubblico seguiranno la Maratona e invoglieranno tutti a contribuire. Ma come fare per donare a Telethon 2022? Qual è il numero per mandare un sms o chiamare da rete fissa? Fino al 31 dicembre 2022 è possibile donare al 45510, l’sms solidale. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. È possibile donare anche chiamando da telefono fisso TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali (5 o 10 euro) e da TWT, Convergenze e PosteMobile (5 euro).

Natale e Quale Show

Abbiamo visto come donare a Telethon 2022. La Maratona Rai inizia oggi, domenica 11 dicembre 2022, con la prima serata di Natale e Quale Show, condotta da Carlo Conti. Una grande festa natalizia all’insegna della solidarietà, cui partecipano alcuni dei protagonisti delle passate edizioni di Tale e Quale Show e di quella appena trascorsa. La giuria sarà sempre composta dagli amatissimi giudici di Tale e Quale Show: la “regina” Loretta Goggi, affiancata dall’imprevedibile Cristiano Malgioglio e dall’irriverente Giorgio Panariello.

Con Carlo Conti, dodici concorrenti che interpreteranno altrettanti cantanti italiani e internazionali e che eseguiranno grandi classici musicali di Natale, da “Santa Claus is coming to town” a “Astro del ciel”, da “White Christmas” a “Jingle bell rock” e così via. Il celebre e immancabile “numeratore Telethon” informerà in tempo reale sull’andamento della raccolta destinata alla ricerca e tutti i protagonisti dello show saranno impegnati per dare impulso alla raccolta fondi e sensibilizzare i telespettatori, in una gara che travalica la solita competizione dello show, in vista di una finalità ben più importante: potenziare e aiutare la ricerca sulle malattie genetiche. La maratona televisiva Rai con Telethon si concluderà una settimana più tardi con la prima serata speciale dei “Soliti ignoti”, condotta da Amadeus.