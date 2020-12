Te Deum 2020 streaming e diretta tv: dove vedere la Messa di fine anno

Il Te Deum è la preghiera di ringraziamento che la Chiesa Cattolica proclama tradizionalmente la sera del 31 dicembre, per ringraziare il Signore per l’anno appena trascorso. Un anno il 2020 sicuramente difficile e sofferto, ma non per questo da cancellare o maledire. Purtroppo oggi, 31 dicembre, non ci sarà Papa Francesco a presiedere la Messa dalla Basilica di San Pietro, perché bloccato da una dolorosa sciatalgia. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming il Te Deum 2020?

In tv

La messa di fine 2020 parte alle ore 17 di oggi, 31 dicembre (Capodanno), in diretta dalla Basilica di San Pietro con i Primi Vespri e il Te Deum. A presiedere la celebrazione, vista l’assenza di Papa Francesco, sarà il cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio. È possibile seguire il Te Deum 2020 in diretta tv su Tv2000 a partire dalle 17. Tv2000 è visibile sul canale 28 del digitale terrestre. Inoltre può essere visto con il decoder di Sky sul numero 157 del telecomando oppure, sempre dal satellite, con un decoder TivùSat sul numero 18 del telecomando.

Te Deum 2020 streaming live

Non solo tv. Se non siete a casa, potete seguire la Messa di fine anno anche in diretta streaming sul portale di Vatican News (sia tramite il loro sito che sul canale YouTube), oppure potete collegarvi con la diretta streaming di Tv2000, che trasmetterà il Te Deum dalla Basilica di San Pietro dalle 17 del 31 dicembre 2020.

Papa Francesco non ci sarà

Niente Te Deum di fine anno e messa di Capodanno per Papa Francesco. Il Pontefice infatti è rimasto bloccato a causa di “una dolorosa sciatalgia”: lo ha reso noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Un disturbo che lo perseguita da parecchio e che si è acuito in quest’ultimo periodo tanto da obbligarlo a cancellare due cerimonie a san Pietro, il Te Deum di questo pomeriggio, 31 dicembre, e la messa del primo giorno dell’anno, che coincide con la Giornata della pace.

“A causa di una dolorosa sciatalgia le celebrazioni di questa sera e di domani mattina presso l’Altare della Cattedra della Basilica Vaticana non saranno presiedute dal Santo Padre Francesco”, ha spiegato il direttore della Sala stampa vaticana. “I Primi Vespri e Te Deum del 31 dicembre, saranno presieduti dal cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio, mentre la Santa Messa di Capodanno sarà presieduta dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato. Domani, 1 gennaio 2021, Papa Francesco guiderà comunque la recita dell’Angelus dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico, come previsto.

Potrebbero interessarti Ascolti tv mercoledì 30 dicembre: Nelle tue mani, Fratelli Caputo, Forrest Gump Quando va in onda Danza con me: lo show di Roberto Bolle su Rai 1 Fratelli Caputo: cosa succederà nella prossima puntata, la terza. Le anticipazioni