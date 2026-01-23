Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Tali e quali 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata dello show

di Anton Filippo Ferrari
Tali e quali 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata dello show, 23 gennaio

Questa sera, venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Tali e quali show 2026, la nuova edizione della versione nip di Tale e quale show condotta per la prima volta da Nicola Savino. In giuria Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez e un quarto giudice diverso per ogni puntata. Protagonisti in ogni puntata 10 persone comuni che saranno tali e quali a cantanti famosi. Dove vedere Tali e quali 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1 per quattro nuove puntate a partire dal 9 gennaio 2026.

Tali e quali 2026 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming o on-demand tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Tali e quali 2026, lo show condotto da Carlo Conti su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate. La prima va in onda il 9 gennaio 2026. Ecco la programmazione completa:

  • Prima puntata: 9 gennaio 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: 16 gennaio 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: 23 gennaio 2026 OGGI
  • Quarta puntata (finale): 30 gennaio 2026
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
