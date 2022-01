Tali e Quali 2022: quante puntate, durata e quando finisce lo show

Quante puntate sono previste per Tali e Quali 2022, il nuovo show condotto da Carlo Conti su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda quattro puntate che andranno in diretta a partire da sabato 8 gennaio 2022 a sabato 29 gennaio 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 8 gennaio 2022, ore 21,25

Seconda puntata: sabato 15 gennaio 2022, ore 21,25

Terza puntata: sabato 22 gennaio 2022, ore 21,25

Quarta puntata: sabato 29 gennaio 2022, ore 21,25

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Tali e Quali su Rai 1? La messa in onda, come detto, è prevista dalle ore 21,25 alle ore 00,10. La durata complessiva di ogni serata sarà quindi di circa 3 ore. Il meccanismo dei gioco dello spin off di Tale e Quale Show è diverso dalla classica formula del programma. Quest’anno non solo i concorrenti saranno molto più numerosi, ma a sfidarsi non ci saranno vip bensì persone comuni che imiteranno personaggi del mondo dello spettacolo. I concorrenti che vedremo esibirsi “sono dei fuoriclasse”, ha detto Carlo Conti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Tali e Quali 2022, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.