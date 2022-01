Tali e Quali 2022: concorrenti (cast), come funziona, quante puntate e streaming

Da sabato 8 gennaio 2022 su Rai 1 alle ore 21,25 torna Tali e Quali con la nuova edizione 2022 che vedrà ancora una volta alla conduzione Carlo Conti per un totale di quattro puntate e una quinta in stile torneo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Concorrenti

Dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, si potrà vedere una parrucchiera “che è” Mina o un geometra “Tale e Quale” a Vasco Rossi, e poi idraulici, professoresse, camerieri, infermiere, baristi… e anche “cover band” di studenti identici ai Beatles o agli Abba. Tutti loro, straordinariamente e incredibilmente uguali ai propri beniamini, racconteranno le loro storie e proporranno le loro passioni, la loro gioia, la loro musica e la loro bravura sul palco, rigorosamente dal vivo. Ovviamente non si conoscono i nomi dei vari concorrenti che prenderanno parte allo show. Da quello che sappiamo però in ogni puntata ce ne saranno ben 11.

Chi sono i giudici

Lo spettacolo, sulla scia del grande successo di pubblico e di social di “Tale e Quale Show”, andato in onda negli ultimi mesi del 2021, darà spazio ad artisti bravissimi quanto sconosciuti, persone comuni, ma vere eccellenze, che vivranno l’emozione di calcare lo stesso palcoscenico dei “Big” che li hanno preceduti, di presentarsi davanti alla stessa giuria (Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa) e di affrontare lo stesso meccanismo di voto. Per il primo appuntamento è previsto Biagio Izzo.

Come funziona

Com’è noto, il meccanismo dei gioco dello spin off di Tale e Quale Show è diverso dalla classica formula del programma. Quest’anno non solo i concorrenti saranno molto più numerosi, ma a sfidarsi non ci saranno vip bensì persone comuni che imiteranno personaggi del mondo dello spettacolo. I concorrenti che vedremo esibirsi “sono dei fuoriclasse”, ha detto Carlo Conti. In ogni puntata ci saranno 11 concorrenti diversi e al termine delle puntate ci sarà un mini-torneo tra i vincitori delle puntate precedenti e la vincitrice della prima edizione. “I Tali e Quali arrivano un paio di giorni prima per lavorare con insegnanti di canto e le costumiste”, ha spiegato Carlo Conti a Tv Sorrisi e Canzoni. “Per quanto riguarda il trucco, non avendo il tempo di realizzare un calco del viso e per costruire le protesi, sarà un trucco più pittorico, con parrucche e qualche piccola protesi facile da adattare”.

Tali e Quali 2022: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Tali e Quali 2022? In tutto andranno in onda quattro puntate che andranno in diretta a partire da sabato 8 gennaio 2022 a sabato 29 gennaio 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 8 gennaio 2022

Seconda puntata: sabato 15 gennaio 2022

Terza puntata: sabato 22 gennaio 2022

Quarta puntata: sabato 29 gennaio 2022

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Tali e Quali su Rai 1? La messa in onda, come detto, è prevista dalle ore 21,25 alle ore 00,10. La durata complessiva di ogni serata sarà quindi di circa 3 ore.

Streaming e tv

Dove vedere Tali e Quali 2022 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.