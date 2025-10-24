Icona app
TV

Tale e Quale Show 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

di Marco Nepi
Tale e Quale Show 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

Questa sera, venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Tale e Quale Show 2025, lo show condotto da Carlo Conti giunto alla 15esima edizione. In tutto andranno in onda sette puntate all’insegna di musica, divertimento ed emozioni, anche grazie ai travestimenti firmati dai grandi professionisti che quotidianamente lavorano dietro le quinte, dal trucco al parrucco. Dove vedere Tale e Quale Show 2025 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda stasera, venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1. In giuria a Tale e Quale Show 2025 troviamo Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e ci sarà poi un quarto giurato “vip”.

Tale e Quale Show 2025 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv utilizzando la connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere Tale e Quale Show 2025 in diretta tv e live streaming, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda sette puntate: la prima venerdì 26 settembre; l’ultima il 7 novembre 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche:

  • Prima puntata: 26 settembre TRASMESSA
  • Seconda puntata: 3 ottobre TRASMESSA
  • Terza puntata: 10 ottobre TRASMESSA
  • Quarta puntata: 17 ottobre TRASMESSA
  • Quinta puntata: 24 ottobre OGGI
  • Sesta puntata: 31 ottobre
  • Settima puntata: 7 novembre
Ricerca