Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:27
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Tale e Quale Show 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Tale e Quale Show 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, venerdì 26 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Tale e Quale Show 2025, lo show condotto da Carlo Conti giunto alla 15esima edizione. In tutto andranno in onda sette puntate all’insegna di musica, divertimento ed emozioni, anche grazie ai travestimenti firmati dai grandi professionisti che quotidianamente lavorano dietro le quinte, dal trucco al parrucco. Dove vedere Tale e Quale Show 2025 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda stasera, venerdì 26 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1. In giuria a Tale e Quale Show 2025 troviamo Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e ci sarà poi un quarto giurato “vip”.

Tale e Quale Show 2025 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv utilizzando la connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere Tale e Quale Show 2025 in diretta tv e live streaming, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda sette puntate: la prima venerdì 26 settembre; l’ultima il 7 novembre 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche:

  • Prima puntata: 26 settembre OGGI
  • Seconda puntata: 3 ottobre
  • Terza puntata: 10 ottobre
  • Quarta puntata: 17 ottobre
  • Quinta puntata: 24 ottobre
  • Sesta puntata: 31 ottobre
  • Settima puntata: 7 novembre
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 26 settembre 2025
TV / Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 26 settembre
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 26 settembre 2025
Ti potrebbe interessare
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 26 settembre 2025
TV / Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 26 settembre
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 26 settembre 2025
TV / Tale e Quale Show 2025: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 26 settembre
TV / Tradimento streaming e diretta tv: dove vedere la serie turca
TV / Jurassic World – Il dominio: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Tale e quale show 2025: il cast della nuova edizione su Rai 1
TV / Tale e quale show 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione
TV / Ascolti tv giovedì 25 settembre: La ricetta della felicità, La notte nel cuore
Ricerca