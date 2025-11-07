Icona app
TV

Tale e Quale Show 2025: la classifica della settima puntata del 7 novembre, vincitore

di Giovanni Macchi
Tale e Quale Show 2025: la classifica della settima puntata del 7 novembre, vincitore

Chi ha vinto (vincitore) la settima puntata di Tale e Quale Show 2025 e qual è stata la classifica finale? Al termine della serata Carlo Conti ha annunciato il vincitore della puntata e la classifica. In aggiornamento

LA CLASSIFICA

La settima puntata si conclude con la classifica che somma tutti i voti ricevuti durante la serata. Eccola dal primo all’ultimo posto:

  1. In aggiornamento

Quante puntate

Abbiamo visto la classifica e il vincitore di Tale e Quale Show 2025, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda sette puntate: la prima venerdì 26 settembre; la settima venerdì 7 novembre. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

  • Prima puntata: 26 settembre TRASMESSA
  • Seconda puntata: 3 ottobre TRASMESSA
  • Terza puntata: 10 ottobre TRASMESSA
  • Quarta puntata: 17 ottobre TRASMESSA
  • Quinta puntata: 24 ottobre TRASMESSA
  • Sesta puntata: 31 ottobre TRASMESSA
  • Settima puntata: 7 novembre OGGI
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca