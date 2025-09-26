Tale e quale show 2025: il cast della nuova edizione su Rai 1. Concorrenti, giuria, giudici, ospiti

Tale e quale show 2025 torna questa sera, 26 settembre 2025, con la nuova edizione condotta da Carlo Conti. Un cast rinnovato con tanti volti noti pronti a mettersi in gioco. Non mancheranno alcune novità anche nel regolamento. Scopriamo insieme il cast di Tale e quale show 2025.

Cast: giudici, coach, giuria

La giuria quest’anno è composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. A loro si aggiungerà, in ogni puntata, l’ormai celebre quarto ospite speciale, interpretato in ciascuna puntata da un diverso protagonista del mondo dello spettacolo. I concorrenti sono assistiti durante la settimana per la preparazione dal punto di vista canoro, della recitazione e del trucco. In particolare nel cast troviamo i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli. Ogni puntata sarà inoltre arricchita da ospiti speciali, pronti a commentare e a vivacizzare lo show.

Al termine di ciascuna serata sarà decretato un vincitore di puntata, mentre nella finalissima della settima puntata l’Artista (singolo o in coppia) che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto nel corso dell’edizione sarà proclamato “Campione di Tale e Quale Show 15”.

Concorrenti

Vediamo ora chi sono i concorrenti di questa edizione. I concorrenti di Tale e quale show 2025 sono Carmen Di Pietro, Le Donatella, Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo, Marina Valdemoro Maino (Maryna), Samuele Cavallo, l’inedita coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale. Per la prima volta ci saranno due coppie fisse (Le Donatella e Insinna&Cirilli) giudicate, ciascuna, come un unico concorrente.