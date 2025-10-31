Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 31 ottobre

Questa sera, venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti va in onda la sesta puntata di Tale e Quale Show 2025, il varietà giunto alla 15esima edizione. Tanti nuovi concorrenti, pronti a sfidarsi a colpi di imitazioni. Tra le novità di questa edizione alcuni concorrenti che gareggeranno in coppia. Di seguito le anticipazioni e le imitazioni di oggi.

Anticipazioni e concorrenti

Assistiti dai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli, i concorrenti di questa edizione sono pronti a darsi battaglia a colpi di imitazioni. Ecco chi sono: Carmen Di Pietro, Le Donatella, Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo, Marina Valdemoro Maino (Maryna), Samuele Cavallo, l’inedita coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale. Per la prima volta ci saranno due coppie fisse (Le Donatella e Insinna&Cirilli) giudicate, ciascuna, come un unico concorrente.

Scopriamo le imitazioni previste per la sesta puntata: Carmen Di Pietro sarà Boy George, Le Donatella vestiranno i panni di Ditonellapiaga e Rettore, Antonella Fiordelisi si trasformerà in Clara, Pamela Petrarolo proverà a mantenere la vetta della graduatoria con Fiorella Mannoia, Maryna proverà il bis con Serena Brancale, Samuele Cavallo interpreterà Diodato, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli festeggeranno Halloween con il ‘duetto impossibile’ di Frankenstein e Mercoledì Addams, Gianni Ippoliti si immedesimerà in Peppino di Capri, Tony Maiello si metterà alla prova con Mahmood e Peppe Quintale dovrà interpretare Barry Gibb.

Tale e Quale Show 2025: giuria e giudici

La giuria quest’anno è composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. A loro si aggiungerà, in ogni puntata, l’ormai celebre quarto ospite speciale, interpretato in ciascuna puntata da un diverso protagonista del mondo dello spettacolo. I concorrenti sono assistiti durante la settimana per la preparazione dal punto di vista canoro, della recitazione e del trucco. In particolare nel cast troviamo i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli. Ogni puntata sarà inoltre arricchita da ospiti speciali, pronti a commentare e a vivacizzare lo show.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Tale e Quale Show 2025? Appuntamento su Rai 1 ogni venerdì sera dal 26 settembre 2025 alle ore 21.30 con Carlo Conti. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.