24 ottobre
TV
TV

Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 24 ottobre

di Antonio Scali
Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 24 ottobre

Questa sera, venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti va in onda la quinta puntata di Tale e Quale Show 2025, il varietà giunto alla 15esima edizione. Tanti nuovi concorrenti, pronti a sfidarsi a colpi di imitazioni. Tra le novità di questa edizione alcuni concorrenti che gareggeranno in coppia. Di seguito le anticipazioni e le imitazioni di oggi.

Anticipazioni e concorrenti

Assistiti dai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli, i concorrenti di questa edizione sono pronti a darsi battaglia a colpi di imitazioni. Ecco chi sono: Carmen Di Pietro, Le Donatella, Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo, Marina Valdemoro Maino (Maryna), Samuele Cavallo, l’inedita coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Peppe Quintale. Per la prima volta ci saranno due coppie fisse (Le Donatella e Insinna&Cirilli) giudicate, ciascuna, come un unico concorrente.

Scopriamo le imitazioni previste per la quinta puntata: Carmen Di Pietro sarà Orietta Berti, Le Donatella vestiranno i panni di Heather Parisi e Lorella Cuccarini, Antonella Fiordelisi si trasformerà in Karol G, Pamela Petrarolo ricorderà il mito di Mia Martini, Maryna interpreterà Christina Aguilera, Samuele Cavallo si cimenterà con Robbie Williams, Insinna e Cirilli saranno protagonisti in un “duetto” impossibile immedesimandosi in Piero Pelù ed Edoardo Bennato, Gianni Ippoliti si metterà alla prova con Tony Effe, Tony Maiello sarà Tiziano Ferro e Peppe Quintale andrà alla ricerca del bis con Jovanotti.

Tale e Quale Show 2025: giuria e giudici

La giuria quest’anno è composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi. A loro si aggiungerà, in ogni puntata, l’ormai celebre quarto ospite speciale, interpretato in ciascuna puntata da un diverso protagonista del mondo dello spettacolo. I concorrenti sono assistiti durante la settimana per la preparazione dal punto di vista canoro, della recitazione e del trucco. In particolare nel cast troviamo i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli. Ogni puntata sarà inoltre arricchita da ospiti speciali, pronti a commentare e a vivacizzare lo show.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Tale e Quale Show 2025? Appuntamento su Rai 1 ogni venerdì sera dal 26 settembre 2025 alle ore 21.30 con Carlo Conti. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca