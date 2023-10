Tale e Quale Show 2023: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 6 ottobre

Questa sera, venerdì 6 ottobre 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti va in onda la terza puntata di Tale e Quale Show 2023, il varietà giunto alla tredicesima edizione. In tutto dieci concorrenti, più i ripetenti Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, pronti a sfidarsi a colpi di imitazioni. Di seguito le anticipazioni e le imitazioni di oggi.

Anticipazioni e imitazioni

Assistiti dai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli, i 12 protagonisti di questa edizione vestiranno i panni di altrettanti grandi personaggi della musica. A contendersi la vittoria finale ci saranno Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì, Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Jo Squillo, Alex Belli, Gaudiano, Lorenzo Licitra, Scialpi. Nel ruolo dei ‘ripetenti’, tornano Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Ma scopriamo le imitazioni assegnate in questa terza puntata. Jo Squillo dovrà calarsi nei panni della Rappresentante di Lista. Ginevra Lamborghini si trasformerà in Dua Lipa. Alex Belli imiterà Rosa Chemical. Pamela Prati diventerà Rettore. Scialpi interpreterà Domenico Modugno. Paolantoni e Cirilli diventeranno The Roonets. Jasmine Rotolo dovrà interpretare Shade. Luca Gaudiano si trasformerà in Luis Capaldi. Maria Teresa Ruta sarà Ambra. Lorenzo Licitra dovrà diventare Diodato. Ilaria Mongiovì si dovrà trasformare in Lady Gaga. Il quarto giudice sarà Belen Rodriguez, imitata da Amelia Villano.

Tale e Quale Show 2023: giuria e giudici

Come da tradizione i 12 protagonisti dovranno ‘affrontare’ una giuria doc, confermatissima: ci saranno la “regina” Loretta Goggi, lo showman Giorgio Panariello e l’istrionico Cristiano Malgioglio. In ogni puntata ci sarà anche un quarto giudice: sarà un famosissimo personaggio dello spettacolo (diverso in ciascuna puntata, appunto) ma… imitato! Che effetto avrà sui giurati ufficiali? Sarà d’accordo con loro? I protagonisti, nell’arco del loro percorso, saranno seguiti dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Tale e Quale Show 2023? Appuntamento su Rai 1 ogni venerdì sera dal 22 settembre 2023 alle ore 21.25 con Carlo Conti per otto puntate. Anche in streaming e on demand su Rai Play.