Cristiano Malgioglio fa perdere la pazienza a Loretta Goggi. C’è stato un momento di forte tensione tra i due giudici di Tale e Quale Show, durante la puntata di ieri, 4 novembre, a seguito del giudizio del cantautore sull’esibizione di Valeria Marini. Il ruolo di Malgioglio d’altronde all’interno del programma è proprio quello di essere severissimo e a tratti spietato nei suoi giudizi. Un contributo che ha ravvivato una giuria altrimenti spesso troppo buonista e retorica. Questa volta però Loretta ha platealmente mostrato tutto il suo disappunto, dopo l’ennesima interruzione da parte di Malgioglio.

Il suo compagno di giuria infatti si è inserito con un commento mentre lei stava dando il suo giudizio, sottolineando come il trucco di Valeria Marini trasformata in Madonna non fosse stato così efficace: “Voglio dire una cosa a Cristiano: qui abbiamo dei coach che lavorano ore e ore, loro si fanno un bel eh? Quando tu distruggi regolarmente tutti, togli il valore all’impegno dei nostri coach. Io stasera voglio premiare i coach, voglio premiare i truccatori, trovo che il viso lungo di Madonna stia bene. E poi ha ballato molto bene, Valeria hai un fisico eccezionale”, ha sbottato Loretta.

In precedenza Malgioglio, come sempre senza peli sulla lingua, aveva commentato: “Ci voleva Valeria Marini per distruggere la più grande cantante pop mondiale”. L’autore di Gelato al cioccolato per l’occasione aveva anche indossato un velo nero. “Io ho messo questo velo perché voglio distendere questo velo pietoso. Per il semplice fatto che la Marini, imitando Madonna in modo terribile con il brano, il più difficile, Vogue… potevi fare La Isla Bonita… magari sarebbe stato meglio”, ha aggiunto Cristiano. Un atteggiamento che non è piaciuto per niente a Loretta Goggi, soprattutto quando il giurato si è scagliato con il trucco della concorrente: “Non c’entri niente con Madonna, mi dispiace per la truccatrice, ma rovini anche quello”.

Dopo l’ennesima interruzione, Loretta ha perso la pazienza: “Non parlo più, non fa niente”, ha detto irritata, prima che Marini e Carlo Conti la invitassero a proseguire: “Lasciate parlare la regina”. “Ma figurati, tanto qui regine, imperatori, non conta più niente”, ha chiosato Loretta Goggi. Visibilmente innervosita, la cantante ha poi completato il suo giudizio. Il video è diventato virale sui social.