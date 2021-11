Tale e Quale Show 2021- Il torneo, vincitore: chi ha vinto e la classifica finale

TALE E QUALE SHOW 2021 – IL TORNEO VINCITORE – Chi ha vinto Tale e Quale Show 2021 – Il torneo, l’ultimo atto del programma condotto da Carlo Conti su Rai 1? A trionfare negli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Concorrenti e giuria

Ma quali sono i concorrenti in gara a Tale e Quale Show 2021 – Il torneo? Undici gli artisti in gara, i primi quattro dell’edizione 2020, ovvero Pago, Virginio, Barbara Cola e Carolina Rey, e i primi sette dell’edizione 2021, ovvero i Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Deborah Johnson, Ciro Priello, Pierpaolo Pretelli, Dennis Fantina e Stefania Orlando. Non cambia il sistema di voto. Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e un quarto giudice a sorpresa, stileranno una loro personale classifica attribuendo un punteggio a scalare da 15 a 5 punti, dal primo all’undicesimo. Anche il pubblico da casa potrà votare sui social generando una classifica che darà 5, 3 e 1 punto ai tre preferiti. Infine, ogni concorrente assegnerà 5 punti ad un rivale o anche a sé stesso. La somma dei punteggi determinerà la classifica finale e il vincitore che succederà, nell’albo d’oro, a Lidia Schillaci.