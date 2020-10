Tale e Quale Show 2020: classifica quinta puntata e vincitore

TALE E QUALE SHOW 2020 CLASSIFICA – Questa sera, venerdì 16 ottobre 2020, è andata in onda la quinta puntata di Tale e Quale Show 2020, il programma di Carlo Conti che vede 10 concorrenti sfidarsi a suon di imitazioni. A giudicarli la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. A vincere la puntata è stato…

LA CLASSIFICA

Di seguito la classifica aggiornata dopo la quinta puntata:

Le imitazioni

Abbiamo visto la classifica di Tale e Quale Show 2020, ma quali sono state le imitazioni della quarta puntata in onda oggi, venerdì 16 ottobre? Di seguito tutti gli abbinamenti:

Sergio Muniz sarà Cat Stevens;

Barbara Cola sarà Al Bano;

Giulia Sol sarà Alessandra Amoroso;

Luca Ward sarà Amanda Lear;

Francesco Paolantoni sarà Tony Dallara;

Carolina Rey sarà Gaia;

Pago sarà Rino Gaetano;

Francesca Manzini sarà Jennifer Lopez;

Virginio sarà Mango;

Carmen Russo sarà Sophia Loren.

Tale e Quale Show 2020: streaming e tv

Abbiamo visto le imitazioni e la classifica della quarta puntata di Tale e Quale Show 2020, ma dove vedere lo show in tv e live streaming? Il programma va in onda in chiaro, gratis, tutti i venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di vedere in vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare le varie puntate andate in onda grazie alla funzione on demand.

