Tale e Quale Show 2020: la classifica dopo la terza puntata

TALE E QUALE SHOW 2020 CLASSIFICA – Questa sera, venerdì 2 settembre 2020, è andata in onda la terza puntata di Tale e Quale Show 2020, il programma di Carlo Conti che vede 10 concorrenti sfidarsi a suon di imitazioni. A giudicarli la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. A vincere la puntata è stato…

Notizia in aggiornamento…

Le imitazioni

Ma quali sono state le imitazioni di oggi di Tale e Quale Show 2020? Di seguito tutti gli abbinamenti:

Barbara Cola imiterà Adele

Francesca Manzini imiterà Giusy Ferreri

Carolina Rey imiterà Britney Spears

Carmen Russo imiterà Raffaella Carrà

Giulia Sol imiterà Elodie

Sergio Muniz imiterà Maurizio Vandelli

Francesco Paolantoni imiterà Mino Reitano

Pago imiterà Fabrizio Moro

Virginio imiterà George Michael

Luca Ward imiterà Barry White

Streaming e tv

Abbiamo visto le imitazioni e la classifica di Tale e Quale Show 2020, ma dove vedere lo show in tv e live streaming? Il programma va in onda in chiaro, gratis, tutti i venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di vedere in vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare le varie puntate andate in onda grazie alla funzione on demand.

