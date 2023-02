Tale e Quale Sanremo: anticipazioni e imitazioni della seconda puntata

Questa sera, sabato 25 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda e ultima puntata di Tale e Quale Sanremo, uno speciale in due puntate che sarà un vero e proprio omaggio ai grandissimi artisti che hanno fatto la storia della kermesse canora che appena qualche giorno fa ha visto la chiusura della 73esima edizione. Alla conduzione, ovviamente, Carlo Conti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Qual è il cast (concorrenti) della seconda puntata di Tale e Quale Sanremo in onda su Rai 1? Il varietà vedrà sul palco degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma 13 artisti che, all’insegna del divertimento e della bravura, dovranno imitare in tutto e per tutto alcuni fra i cantanti che si sono esibiti al Festival di Sanremo. Ovviamente interpretando quei brani che hanno fatto la storia del Festival nel corso degli anni. Ma vediamo insieme l’elenco dei concorrenti:

Carolina Rey

Bianca Guaccero

Valeria Marini

Stefania Orlando

Alba Parietti

Valentina Persia

Paolo Conticini

Andrea Dianetti

Pierpaolo Pretelli

Gilles Rocca

Valerio Scanu

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli

La classifica provvisoria vede in testa Gilles Rocca che una settimana fa ha interpretato benissimo Daniele Silvestri con ‘Salirò’. Sul podio anche Stefania Orlando-Fiorella Mannoia e Paolo Conticini-Nicola Di Bari. I punti di distanza sono davvero minimi, e tutti i protagonisti possono ambire alla vittoria finale.

Tale e Quale Sanremo: imitazioni oggi

Ma quali sono le imitazioni che vedremo oggi, 25 febbraio 2023, a Tale e Quale Sanremo? In gara, Bianca Guaccero ricorderà il mito di Mia Martini, Valeria Marini si metterà alla prova con Patty Pravo, Stefania Orlando avrà le sembianze di Anna Oxa, Alba Parietti si confronterà con Alice, Valentina Persia avrà i panni di Elio e le Storie Tese, Carolina Rey (che prenderà il posto di Rosalinda Cannavò) sarà Nada, Paolo Conticini si metterà alla prova con Eduardo De Crescenzo, Andrea Dianetti imiterà Diodato, Pierpaolo Pretelli si trasformerà in Gigi D’Alessio, Gilles Rocca proverà il bis con Francesco Gabbani, Valerio Scanu interpreterà Orietta Berti e la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli saranno Adriano Celentano e Claudia Mori.

Per gli artisti sarà fondamentale dare ancora una volta prova di grande ‘trasformismo’, con l’obiettivo di convincere Loretta Goggi, Giorgio Panariello (che torna al suo posto dopo essere stato sostituito una settimana fa da Leonardo Pieraccioni), Cristiano Malgioglio e il quarto giudice “Tale e Quale” a Antonino Cannavacciuolo.

Streaming e tv

Dove vedere Tale e Quale Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.