Perché Tagadà oggi non va in onda: il motivo

Perché Tagadà oggi, venerdì 10 aprile 2026, non va in onda su La7? Ve lo diciamo subito: il motivo della mancata messa in onda del programma condotto da Tiziana Panella è lo sciopero dei giornalisti di La7 che “chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali”. Di seguito il comunicato ufficiale del Cdr di La7:

“Venerdì 10 aprile, i giornalisti de La7 sciopereranno: in un’azienda solida che registra record di ascolti e consensi chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali. Il ricorso a forfait irrisori da parte dell’editore elude di fatto le previsioni contrattuali e riduce in modo consistente gli stipendi. Non solo: l’editore continua a non pagare una parte dei compensi domenicali, riconosciuta a tutti i giornalisti italiani, nonostante in questo senso si sia pronunciata anche la Corte di Cassazione.

I giornalisti de La7 chiedono anche che i colleghi precari siano assunti a tempo indeterminato: il loro lavoro è indispensabile per garantire l’informazione che costituisce l’intero palinsesto della rete, la ragione del successo de La7 che con la sua offerta pubblicitaria traina l’intero gruppo editoriale”.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Tagadà oggi, 10 aprile, non va in onda, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) durante il pomeriggio su La7. E’ possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.