Swing – Cuore da campioni: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 30 settembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Swing – Cuore da campioni, film del 2021 diretto da Michael Mailer con Alexander Ludwig, Alex MacNicoll e Michael Tacconi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1999 un gruppo di amici che frequentano #l’ultimo anno presso un college della Ivy League #si vede cambiare per sempre la vita quando un veterano dell’esercito assume il ruolo di allenatore della loro squadra di canottaggio.

Swing – Cuore da campioni: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Swing – Cuore da campioni, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alexander Ludwig

Alex MacNicoll

Michael Tacconi

David Cade

Andrew Creer

Anton Hedayat

Jon Lemmon

Devin Woodson

Thomas Kasp

Michael Shannon

Alisson Sullivan

Spencer Squire

David James Elliott

Charles Melton

Ash Santos

Lilly krug

Streaming e tv

Dove vedere Swing – Cuore da campioni in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 30 settembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.