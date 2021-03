Chi è Susanna Biondo, la moglie di Fiorello

Chi è la moglie di Fiorello, il co-conduttore del Festival di Sanremo 2021? Si tratta di Susanna Biondo. I due sono sposati dal 2003, ma si sono conosciuti nel 1996, quando Fiorello era reduce dal successo di Karaoke. A quel tempo, per stessa ammissione dello showman, aveva relazioni di una notte, fidanzate da rotocalco e faceva uso di droghe (cocaina) e Susanna lo ha fatto tornare ad essere una persona normale. Insomma, se adesso Fiorello è quello che è, in gran parte lo deve proprio a sua moglie.

La coppia, dopo 7 anni di convivenza è convolata a nozze nella chiesa sconsacrata di Caracalla e dalla loro unione, nel 2006, è nata Angelica. La coppia ha anche un’altra figlia, Olivia, nata dalla precedente relazione della madre con Edoardo Testa, e a cui Fiorello è molto legato tanto da chiamarla la sua prima figlia, anche se non è il padre biologico.

Ma qual è il mestiere e cosa fa nella vita Susanna Biondo, moglie di Fiorello? Susanna Biondo è laureata in Economia e commercio e lavora presso l’azienda del padre nel settore del post produzione e doppiaggio. Oltre al suo lavoro fa la mamma a tempo pieno. A differenza del marito, non è interessata al mondo dello spettacolo. Non è amante dei social, infatti non ha alcun account Instagram o Twitter, e la si può vedere sui social sono quando Fiorello – co-conduttore del Festival di Sanremo 2021 – la paparazza insieme a lui.

In merito alle loro nozze c’è un aneddoto molto interessante: Susanna Biondo e Fiorello, quando hanno detto sì, hanno scelto di sposarsi per ultimi per non togliere spazio alle altre coppie. Ovviamente alla cerimonia erano presenti diversi fotografi, ai quali Fiorello ha chiesto di non scattare nulla nel corso del matrimonio, definendolo “un momento tutto nostro”. Il giorno delle nozze, nel 2003, Fiorello e Susanna hanno avuto come damigella Olivia, la figlia della Biondo a cui Rosario è molto legato.

