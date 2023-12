Survive the Game: trama, cast e streaming del film

Stasera, 11 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Survive the Game, film del 2021 diretto da James Cullen Bressack con Bruce Willis, Chad Michael Murray, Sarah Roemer, Donna D’Errico, Zack Ward, Sean Kanan, Swen Temmel, Kate Katzman, James Cullen Bressack. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quando il poliziotto David viene ferito in una retata antidroga finita male, il collega Cal dà la caccia ai due criminali che gli hanno sparato. Ed è così che tutti finiscono in una isolata fattoria gestita dal problematico veterinario Eric. Mentre Cal ed Eric pensano a come difendersi, i due criminali sono raggiunti da altri componenti della loro banda. Con l’arrivo del ferito David, Cal ed Eric dovranno fare appello a tutte le loro abilità per sconfiggere il cartello.

Survive the Game: il cast

Abbiamo visto la trama di Survive the Game, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bruce Willis: David Watson

Chad Michael Murray: Eric

Swen Temmel: Cal

Michael Sirow: Frank

Kate Katzman: Violet

Zack Ward: Mickey Jean

Donna D’Errico: Carly

Canyon Prince: Andrew

Sarah Roemer: Hannah

Sean Kanan: Ed

Streaming e tv

Dove vedere Survive the Game in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 11 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.