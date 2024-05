Chi è Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone ospite a Domenica In. Marito, figli

Chi è Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone ospite questo pomeriggio a Domenica In? Tutta Italia da anni si è appassionata alla storia di Denise Pipitone, scomparsa a Mazzara del Vallo, in Sicilia. Una storia di cui si è tornato a parlare negli ultimi giorni, perché la donna ha rivelato di aver trovato due dispositivi di ascolto occultati all’interno delle prese elettriche di casa sua.

Piera Maggio è stata sposata con Toni Pipitone, un muratore che lavora in Germania che è anche il padre del suo primo figlio, Kevin. Classe 1971, la donna ha visto stravolta la sua vita dopo la scomparsa della figlia Denise Pipitone. Era il 2004. Da quasi 20 anni la donna continua a portare avanti la sua battaglia nella speranza di poter riabbracciare la figlia.

Mentre è ancora sposata, Piera incontra e si innamora di Pietro Pulizzi, anche lui sposato e con due figlie. I due avranno una relazione extraconiugale, dalla quale nascerà proprio Denise. Successivamente, entrambi lasciano i rispettivi partner per poi convolare a nozze nel settembre del 2018. La storia tra Piera Maggio e Pietro Pulizzi, tuttavia, non è mai stata accettata dalle figlie e dalla ex moglie dell’uomo, Anna Corona, al punto che ancora oggi la mamma di Denise è convinta che Corona e Jessica Pulizzi, una delle sue figlie, siano responsabili della scomparsa della bambina.

La bambina è scomparsa il 1° settembre 2004, mentre giocava davanti alla sua casa di Mazara del Vallo. Da allora è la protagonista indiscussa di una ricerca che non si è ancora conclusa. “Dalla scomparsa di mia figlia – scrive la mamma di Denise – ho intrapreso un percorso della sua ricerca in tutti i modi possibili, attraverso battaglie e moltissime iniziative. Questo mi fa sentire meglio, soprattutto di aiuto e meno inutile nei suoi confronti e continuerò a farlo sempre. Non permetterò mai a nessuno di tagliare le ali alla mia volontà”. Perché “se ancora oggi si parla di Denise Pipitone ed è entrata nel cuore di tantissime persone, è perché ho cercato sempre di tenere alta l’attenzione, mostrando a tutti mia figlia più come un essere umano e non come un caso ancora irrisolto, un numero”.

La scomparsa di Denise

Il 1 settembre 2004 Denise si trovava nei pressi della casa della nonna materna e giocava con il cuginetto. Alle 11.45 fu vista per l’ultima volta da una zia seduta sul marciapiede di fronte casa, mentre svoltava, rincorrendo il cuginetto, in via Domenico La Bruna. Da allora la mamma della piccola, Piera Maggio non ha mai smesso di cercarla. Tra le ricostruzioni che vengono fatte Denise sarebbe stata rapita dalla sorellastra Jessica con l’aiuto della mamma Anna Corona e dell’ex fidanzato Gaspare Ghaleb. Il movente? La gelosia di Jessica nei confronti della sorellastra perchè figlia dello stesso padre. La posizione di Anna Corona, indagata in un secondo filone d’indagine per sequestro di minorenne, fu archiviata dal gip di Marsala nel dicembre 2013 La procura di Marsala chiese la condanna a 15 anni di reclusione per sequestro di minore, ritenendola “colpevole senza alcun dubbio” per via di una serie di indizi chiari, univoci e convergenti. Secondo l’accusa, la mattina del 1º settembre 2004, la Pulizzi aveva prelevato Denise e l’aveva condotta a casa del padre (Piero Pulizzi) per avere la conferma che fosse sua figlia, ma non trovandolo consegnò la bambina a persone mai identificate. Jessica Pulizzi è stata così accusata di concorso in sequestro di minore e rinviata a giudizio dal Gup di Marsala il 18 gennaio 2010. Un processo durato 7 anni ma concluso in via definitiva in Cassazione con l’assoluzione di Jessica per mancanza di prove. Resta così ancora irrisolto il caso della piccola Denise.