Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 12 maggio 2024

Torna oggi, 12 maggio 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 12 maggio 2024 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 12 maggio

In occasione della festa della mamma la puntata sarà dedicata a tutte le mamme. Si parte da due mamme segnate da storie difficili. In primis Piera Maggio, a quasi venti anni dalla scomparsa della piccola Denise Pipitone. Era il primo settembre del 2004 quando la piccola fu sottratta dalle braccia della propria mamma e dalla propria famiglia. Un caso che è tornato per certi versi d’attualità dopo il ritrovamento da parte della signora Maggio di due microspie all’interno della propria casa.

A seguire Daniela Di Maggio, la mamma del giovane Giovanbattista Cutolo, detto “Giò Giò”, il giovane musicista ucciso a Napoli a soli 24 anni. Il gip del Tribunale dei minori ha condannato lo scorso marzo a venti anni di reclusione il minorenne responsabile dell’omicidio di Giovanbattista Cutolo.

La festa della mamma poi sarà protagonista di un talk dedicato a questa figura importantissima con tante mamme celebri ospiti di Mara Venier. Previste in studio la conduttrice Paola Perego, la showgirl Alba Parietti, l’attrice Rosanna Banfi, la conduttrice Rosanna Lambertucci, la showgirl Carmen Russo e la conduttrice e cantante Carolina Benvenga, molto amata dai bambini e ragazzi con il singolo “Super mamma“. Il mondo della musica sarà rappresentato da due amici di vecchia data di Domenica in, ovvero Francesco Gabbani, che lancerà il suo nuovo singolo dal titolo “Frutta malinconia” e Fabrizio Moro con il suo nuovo pezzo per l’estate dal titolo “Maledetta estate“.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 12 maggio 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.