Supereroe per caso: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 3 luglio 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Supereroe per caso, film commedia francese del 2021 diretto da Philippe Lacheau con Philippe Lacheau, Amr Waked ed Elodie Fontan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Aspirante attore in difficoltà, Cédric ottiene il suo primo ruolo in un film di supereroi. Una sera, dopo aver preso in prestito un auto della produzione, è vittima di un incidente che gli fa perdere la memoria. Al risveglio, a causa del costume che ha indosso e degli oggetti che lo circondano, crede di essere un vero supereroe con una missione da portare a termine.

Supereroe per caso: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Supereroe per caso, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Philippe Lacheau

Amr Waked

Elodie Fontan

Tarek Boudali

Alice Dufour

Michel Crémadès

Julien Arruti

Bruno Lochet

Philippe Katerine

Streaming e tv

Dove vedere Supereroe per caso in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 3 luglio 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.