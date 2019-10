Da suora a pornostar: Yudi Pineda si racconta a Barbara d’Urso

Davanti alle telecamere di Barbarda d’Urso, una ex suora colombiana ha raccontato di come abbia deciso, dopo 11 anni in convento, di diventare una porno star.

“Sono nata in una famiglia molto povera, dovevo camminare molte ore per arrivare a scuola, così a 11 anni sono entrata in convento. Ci sono rimasta otto anni”, dice Yudi Pineda, 29 anni, nel salottino di Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara d’Urso.

Tutto è cambiato per Yuri Pineda quando ha incontrato un sacerdote che ha corrisposto il mio sentimento, così la ex suora ha deciso di vivere la storia d’amore. Poi, il passaggio alla sua nuova carriera.

Ora che ha deciso di darsi ai film per adulti, la ex suora e neo attrice assicura il pubblico della d’Urso, e soprattutto la critica Alda d’Eusanio, di essere ancora credente.

“Nonostante il mio lavoro, credo pienamente in Dio e la mia fede è sempre più forte”.

