Suor Cristina a L’isola dei famosi: “La fame? Non mi spaventa, sono abituata alle missioni umanitarie”

Suor Cristina a L’isola dei famosi: “Sono abituata alle missioni umanitarie”

A pochi giorni dall’inizio de L’Isola dei famosi, Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, finisce al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni rilasciate prima della partenza per l’Honduras.

Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha riportato le parole dell’ex religiosa sul suo profilo Instagram, Cristina Scuccia avrebbe dichiarato di non temere di patire la fame durante il reality poiché ha già partecipato come suora a missioni umanitarie in paesi del terzo mondo.

Il paragone tra una trasmissione televisiva e un tema assai delicato e serio come quello della fame nel terzo mondo non è ovviamente piaciuto agli utenti, che sui social hanno ferocemente criticato l’ex Suor Cristina.

“Ma come puoi paragonare la fame dei paesi del Terzo Mondo con un reality, abbi almeno la misericordia di non mettere queste cose in mezzo, nel rispetto dei cristiani” ha scritto Deianira Marzano.

La vincitrice di The Voice, inoltre, è finita nel mirino dei follower anche per il videoclip del brano La Felicità È Una Direzione in cui l’ex religiosa è protagonista di atteggiamenti ritenuti dai social troppo sensuali e provocatori.