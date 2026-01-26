Sulle ali dell’onore: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Sulle ali dell’onore (Devotion), film del 2022 diretto da J. D. Dillard. Basata sul libro Devotion: An Epic Story of Heroism, Friendship, and Sacrifice di Adam Makos, la pellicola racconta la vera storia di Jesse L. Brown e Tom Hudner durante la guerra di Corea. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film, tratto da una storia vera ambientata nei primi anni Cinquanta, tratta di due piloti di caccia della Marina degli Stati Uniti, i quali rischiano la vita durante la guerra di Corea diventando i più celebri eroi della Marina. Il pilota afroamericano Jesse Brown si distingue per le sue capacità di volo, ma il pregiudizio nei suoi confronti, essendo il primo nero nell’aviazione statunitense, non è ancora svanito. Un giorno, il tenente Tom Hudner si unisce allo squadrone del guardiamarina Brown, diventando il suo gregario. Nonostante le diffidenze iniziali, la reciproca dedizione al lavoro farà si che si instauri una profonda fiducia tra loro, e sarà la stessa che gli altri uomini riporranno in loro, in particolare quando verranno inviati in combattimento in Corea.

Sulle ali dell’onore: il cast

Abbiamo visto la trama di Sulle ali dell’onore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jonathan Majors: Jesse Brown

Glen Powell: Tom Hudner

Christina Jackson: Daisy Brown

Joe Jonas: Marty Goode

Thomas Sadoski: Dick Cevoli

Serinda Swan: Elizabeth Taylor

Daren Kagasoff: Bill Koenig

Nick Hargrove: Carol Mohring

Streaming e tv

Dove vedere Sulle ali dell’onore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.