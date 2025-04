Sulle ali della musica: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, mercoledì 23 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Sulle Ali della Musica, film di genere biografico, drammatico del 2019, diretto da Maria Peters, con Christanne de Bruijn e Benjamin Wainwright. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sulle Ali della Musica, il film scritto e diretto da Maria Peters, è ambientato tra gli anni 20 e 30 del Novecento e racconta la straordinaria storia vera di Antonia Brico, una donna di origine olandese con un sogno incrollabile di diventare una direttrice d’orchestra. Nonostante lo scetticismo che incontra in quell’ambiente quasi esclusivamente maschile e le difficoltà imposte dalle norme sociali dell’epoca, Antonia sfida le probabilità e riesce a ottenere un risultato rivoluzionario, diventando la prima donna a dirigere una grande orchestra sinfonica.

Il film inizia a New York nel 1926, dove vive Antonia Brico, giovane donna di 24 anni, emigrata negli Stati Uniti con i genitori da bambina. Per Antonia esiste unicamente la musica. Si esercita instancabilmente sul vecchio pianoforte che suo padre, un netturbino, ha trovato per strada.Desidera ardentemente perseguire la sua passione diventando direttrice d’orchestra ma le sue ambizioni sono guardate con incredulità e indifferenza da coloro che la circondano. Anche il suo insegnante di pianoforte le sconsiglia di sostenere l’esame di ammissione al conservatorio. Imperterrita e con poco da perdere, Antonia decide di tornare in patria e cercando l’aiuto del celebre direttore d’orchestra Willem Mengelberg.

Sulle ali della musica: il cast

Abbiamo visto la trama di Sulle ali della musica, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Christanne de Bruijn: Antonia Brico

Benjamin Wainwright: Frank Thomsen

Scott Turner Schofield: Robin Jones

Seumas F. Sargent: Mark Goldsmith

Annet Malherbe: la madre di Antonia

Raymond Thiry: il padre di Antonia

Gijs Scholten van Aschat: Willem Mengelberg

Richard Sammel: Karl Muck

Sian Thomas: la signora Thomsen

Tim Ahern: il signor Thomsen

Sara Visser: Emma

James Sobol Kelly: Direttore Barnes

Anja Antonowicz: la signora Goldsmith

Streaming e tv

Dove vedere Sulle ali della musica in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 23 aprile 2025 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.