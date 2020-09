Sulla mia pelle, la trama del film sulla morte di Stefano Cucchi stasera su Rai 3: storia vera

Una storia vera e che ha scosso le coscienze quella di Sulla mia pelle, il film del 2018 che racconta gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi, diretto da Alessio Cremonini e interpretato da Alessandro Borghi. Alle 20.45 Federica Sciarelli presenta il film con la sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, e l’avvocato Fabio Anselmo. A seguire, dalle 21.20, la pellicola in prima visione. Ma qual è la trama di Sulla mia pelle? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere sul film

Trama: la storia vera della morte di Stefano Cucchi

Il film racconta la storia vera di Stefano Cucchi, morto a 31 anni all’ospedale Sandro Pertini di Roma mentre era in stato di detenzione, e della settimana che ha cambiato per sempre la vita della sua famiglia. Nell’ottobre 2009 il geometra romano Stefano Cucchi è in auto con un amico. Mentre fumano una sigaretta vengono avvicinati da un auto dei Carabinieri. Durante la perquisizione Stefano viene trovato in possesso di hashish, cocaina e una pasticca per l’epilessia, il ragazzo viene così arrestato e portato in caserma.

Subito dopo i Carabinieri perquisiscono la sua stanza nella casa dei genitori. Stefano non è un criminale ma certamente nemmeno un ragazzo modello. Con le forze dell’ordine si instaura subito un rapporto di costante sfida e sfiducia reciproca. In caserma inizia il vero incubo: tre carabinieri si chiudono con il giovane romano in uno stanzino e lo picchiano. Stefano esce con pesanti ematomi e si rifiuta di firmare il verbale e il test farmacologico, così viene trasferito a Tor Sapienza, in un’altra caserma. Qui si sente male, ha bisogno delle sue pillole e la guardia chiama il 118 ma Stefano rifiuta le cure, così come rifiuta di andare in ospedale.

Non parla mai delle sue condizioni, nemmeno al padre, neppure in tribunale. Ma presto la sua salute peggiora, i dolori lo perseguitano e alla famiglia vengono date poche e scarne informazioni. Il 22 ottobre Stefano muore e finalmente, soltanto da morto, i genitori si possono rendere conto delle sue reali condizioni. Ed è qui che inizia la battaglia per la verità e la giustizia, portata avanti in primo piano da sua sorella Ilaria.

Sulla mia pelle film: diretta tv e streaming

Ma dove vedere Sulla mia pelle? Il film viene trasmesso in prima serata e in prima visione su Rai 3, stasera sabato 12 settembre 2020, dalle 21.20. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD. Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma (rivitalizzata da Fiorello con VivaRaiPlay) che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet.

Dove vedere Rai 3 in streaming

Potrebbero interessarti Sulla mia pelle: trama, cast, trailer e streaming del film su Stefano Cucchi stasera su Rai 3 Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda sabato 12 settembre 2020 Ascolti tv venerdì 11 settembre: Panariello Conti Pieraccioni Show, Cuori Puri, Il Volo – 10 anni insieme