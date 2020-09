Sulla mia pelle: trama, cast, trailer e streaming del film su Stefano Cucchi stasera su Rai 3

Questa sera, sabato 12 settembre 2020, su Rai 3 in prima serata va in onda il film Sulla mia pelle, pellicola del 2018 con protagonista Alessandro Borghi sugli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi, brutalmente ucciso a seguito del suo arresto da parte dei Carabinieri. Una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica, sollevando anche polemiche politiche. Il film è diretto da Alessio Cremonini. Per l’occasione stasera dalle 20.45 su Rai 3 Federica Sciarelli introdurrà il film con la sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, e con l’avvocato Fabio Anselmo. Alla fine ci sarà un ulteriore approfondimento. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e come vedere in streaming Sulla mia pelle? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film ripercorre l’ultima settimana di vita di Stefano Cucchi. Una pellicola cruda e di denuncia, che racconta un fatto gravissimo e inaccettabile per uno Stato civile e democratico. Nell’ottobre 2009 il geometra romano Stefano Cucchi è in auto con un amico. Mentre fumano una sigaretta vengono avvicinati da un auto dei Carabinieri. Durante la perquisizione Stefano viene trovato in possesso di hashish, cocaina e una pasticca per l’epilessia, il ragazzo viene così arrestato e portato in caserma.

La trama completa: storia vera

Subito dopo i Carabinieri perquisiscono la sua stanza nella casa dei genitori. Stefano non è un criminale ma certamente nemmeno un ragazzo modello. Con i Carabinieri si instaura subito un rapporto di costante sfida e sfiducia reciproca. In caserma inizia il vero incubo: tre carabinieri si chiudono con il giovane romano in uno stanzino e lo picchiano. Stefano esce con pesanti ematomi e si rifiuta di firmare il verbale e il test farmacologico, così viene trasferito a Tor Sapienza, in un’altra caserma. Qui si sente male, ha bisogno delle sue pillole e la guardia chiama il 118 ma Stefano rifiuta le cure, così come rifiuta di andare in ospedale.

Non parla mai delle sue condizioni, nemmeno al padre, nemmeno in tribunale. Ma presto la sua salute peggiora, i dolori lo perseguitano e alla famiglia vengono date poche e scarne informazioni. Il 22 ottobre Stefano muore e finalmente, soltanto da morto, i genitori si possono rendere conto delle sue reali condizioni. Ed è qui che inizia la battaglia per la verità e la giustizia, portata avanti in primo piano da sua sorella Ilaria.

Sula mia pelle: il cast del film

Tanti attori famosi per questo film del 2018 portato sia in sala da Lucky Red che in parallelo su Netflix in streaming. Alessandro Borghi interpreta Stefano Cucchi mentre Max Tortora è Giovanni Cucchi. Jasmine Trinca veste i panni di Ilaria Cucchi, Milvia Marigliano quelli di Rita Calore e Milvia Marigliano è Emanuele Mancini. Tiziano Floreani recita la parte di Luca, Orlando Cinque quella di Roberto Mandolini e Mauro Conte è Francesco Tedesco. Paolo D Bovani ricopre il ruolo di Raffaele D’Alessandro, Andrea Ottavi quello di Alessio Di Bernardo e Walter Nestola è Gabriele Aristodemo. Davide Petrucci è Gaetano Bazzicalupo e Stefano Miglio è Gianluca Colicchio. Di seguito l’elenco completo degli attori del cast e i personaggi interpretati:

Sulla mia pelle film: il trailer

Ecco il trailer del film Sulla mia pelle, in onda stasera 12 settembre 2020 in prima serata su Rai 3 dalle 21.20.

Sulla mia pelle film: diretta tv e streaming

Ma dove vedere Sulla mia pelle? Il film viene trasmesso in prima serata e in prima visione su Rai 3, stasera sabato 12 settembre 2020, dalle 21.20. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD. Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma (rivitalizzata da Fiorello con VivaRaiPlay) che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet.

