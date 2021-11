Suicide Squad: trama, cast e streaming del film

Stasera, 10 novembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Suicide Squad, film del 2016 scritto e diretto da David Ayer. Basato sull’omonimo gruppo di supercattivi dei fumetti DC Comics, il film è interpretato da un cast corale che comprende, tra gli altri, Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie ed è la terza pellicola del DC Extended Universe. Nel 2017 ha vinto il Premio Oscar al miglior trucco, a cura di Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In seguito alla morte di Superman, l’agente governativa Amanda Waller decide di assemblare la Suicide Squad, una squadra composta da pericolosi supercriminali (il sicario Deadshot, l’ex-psichiatra – ora fidanzata del Joker – Harley Quinn, il rapinatore australiano Capitan Boomerang, l’ex-gangster pirocineta El Diablo, il mostruoso uomo-alligatore Killer Croc e il mercenario Slipknot), sotto il comando del colonnello delle forze speciali Rick Flag. L’idea è quella di usare questi criminali, imprigionati da anni nel carcere isolato di Belle Reve, come risorse sacrificabili in missioni ad alto rischio, in particolare come arma contro future potenziali minacce derivate da meta-umani con super poteri. Come garanzia, inoltre, a ogni membro della squadra viene impiantata una micro-capsula esplosiva nel collo, pronta a ucciderli nel caso in cui uno di essi provasse a scappare o a ribellarsi agli ordini di Flag.

Suicide Squad: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Suicide Squad, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Will Smith: Floyd Lawton / Deadshot

Jared Leto: Joker

Margot Robbie: Harleen Quinzel / Harley Quinn

Joel Kinnaman: Rick Flag

Viola Davis: Amanda Waller

Jai Courtney: George “Digger” Harkness / Capitan Boomerang

Jay Hernandez: Chato Santana / El Diablo

Adewale Akinnuoye-Agbaje: Waylon Jones / Killer Croc

Karen Fukuhara: Tatsu Yamashiro / Katana

Adam Beach: Christopher Weiss / Slipknot

Ben Affleck: Bruce Wayne / Batman

Ike Barinholtz: Griggs

Scott Eastwood: GQ Edwards

Cara Delevingne: June Moone / Incantatrice

Streaming e tv

Dove vedere Suicide Squad in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 10 novembre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.