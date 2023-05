Suicide Squad: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 22 maggio 2023, va in onda in prima serata su Italia 1 Suicide Squad, film del 2016 diretto da David Ayer, e basato sugli omonimi fumetti della DC Comics. La pellicola vanta un cast d’eccezione, tra cui spiccano attori del calibro di Will Smith, Jared Leto e Margot Robbie. Ma qual è la trama e di cosa parla Suicide Squad? Qual è il cast completo e il trailer? Come fare per vederlo in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul film, stasera su Italia 1 dalle 21.20.

Trama

Il mondo è sconvolto dalla morte di Superman, per cui il governo deve correre ai ripari. L’agente Amanda Waller affida al colonello Rick Flag il compito di addestrare una squadra di super cattivi, rinchiusi in isolamento nel carcere Belle Reve. In quanto criminali, infatti, potranno essere sfruttati per i loro poteri e sacrificati là dove la missione lo richiederà. Nasce così la Suicide Squad, composta da Harley Quinn (Margot Robbie), dal sicario Deadshot (Will Smith), dal rapinatore australiano Capitan Boomerang (Jai Courtney), dal gangster El Diabolo (Jay Hernandez), dall’uomo-alligatore Killer Croc (Adewale Akinnuoye-Agbaje) e dallo spietato mercenario Slipknot (Adam Beach). Poco prima della partenza, anche la samurai Katana (Karen Fukuhara) si unisce al team. Tutto è studiato nei minimi dettagli: affinché nessuno tenti la fuga, Flag impianta nei cattivi un microchip, che li farà esplodere qualora tentassero di ribellarsi agli ordini.

Intanto la mistica Incantatrice riesce a liberarsi dal corpo dell’archeologa June Moone (Cara Delevingne) e libera lo spettrale fratello Incubus. Per vendicarsi della prigionia forzata, medita di distruggere l’umanità e, quando June riesce a recuperare il controllo sull’Incantatrice, Incubus onora il volere di sua sorella, prendendo d’assalto la stazione metropolitana di Midway City. Intanto, Joker (Jared Leto) impazzisce per la perdita di Halrey Quinn e costringe Griggs (Ike Barinholtz), un impiegato a servizio della Waller, a disattivare il microchip della sua amata.

La squadra, secondo la trama di Suicide Squad, affronta le truppe dell’Incantatrice e scopre che il vero obiettivo della missione è la cattura di Amanda, coinvolta nell’insabbiamento di un oscuro piano. Mentre Joker tenta di prelevare Harley senza successo, i super cattivi si rendono conto delle bugie di Flag, e constatano tristemente quanto la loro vita abbia uno scarso valore per il resto del mondo. Grazie alle parole di incoraggiamento di Daedshot, tuttavia, il gruppo decide di tornare all’azione per fermare l’Incantatrice e la perfida Waller.

Suicide Squad: cast completo del film

Un cast stellare per questo film del 2016 diretto da David Ayer. Ne fanno parte attori come Jared Leto, Margot Robbie, Cara Delevigne, Will Smith e Ben Affleck. Ecco l’elenco completo degli attori e dei personaggi di Suicide Squad, stasera 9 settembre dalle 21.30 su Italia 1.

Will Smith: Floyd Lawton / Deadshot

Jared Leto: Joker

Margot Robbie: Harleen Quinzel / Harley Quinn

Joel Kinnaman: Rick Flag

Viola Davis: Amanda Waller

Jai Courtney: George “Digger” Harkness / Capitan Boomerang

Jay Hernandez: Chato Santana / El Diablo

Adewale Akinnuoye-Agbaje: Waylon Jones / Killer Croc

Karen Fukuhara: Tatsu Yamashiro / Katana

Adam Beach: Christopher Weiss / Slipknot

Ben Affleck: Bruce Wayne / Batman

Ike Barinholtz: Griggs

Scott Eastwood: GQ Edwards

Cara Delevingne: June Moone / Incantatrice

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale in italiano di Suicide Squad. Il film ha avuto uno spin-off nel 2020 con protagonista Harley Quinn (Margot Robbie) intitolato Birds of Prey e un sequel nel 2021 diretto da James Gunn dal titolo Suicide Squad 2 (The Suicide Squad).

Suicide Squad film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Suicide Squad in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 22 maggio 2023 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.