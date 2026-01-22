Icona app
TV

Striscia la Notizia 2026: quante puntate, durata e quando finisce

di Giovanni Macchi
Striscia la notizia – La voce della presenza (2026): quante puntate, durata e quando finisce

Ma quante puntate sono previste per Striscia la notizia – La voce della presenza (2026) su Canale 5? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima giovedì 22 gennaio 2026; la quinta e ultima giovedì 19 febbraio 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: giovedì 22 gennaio 2026
  • Seconda puntata: giovedì 29 gennaio 2026
  • Terza puntata: giovedì 5 febbraio 2026
  • Quarta puntata: giovedì 12 febbraio 2026
  • Quinta puntata: giovedì 19 febbraio 2026

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Striscia la notizia – La voce della presenza (2026) su Canale 5? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 00,15. La durata complessiva – pause pubblicitarie incluse – sarà quindi di circa 2 ore e 45 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Striscia la notizia – La voce della presenza (2026), ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
