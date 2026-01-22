Icona app
TV

Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026): anticipazioni, veline e ospiti della prima puntata

di Giovanni Macchi
Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026): anticipazioni, veline e ospiti della prima puntata

Questa sera, giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Striscia la notizia – La voce della presenza, lo storico programma di Antonio Ricci che approda in una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto con cinque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ricche di varietà, satira e inchieste. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cast, veline e ospiti)

Insieme a Greggio e Iacchetti, in uno studio completamente rinnovato, ci saranno sei Veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. Novità assoluta del programma, una band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. Eccezionalmente nella prima puntata, Maria De Filippi, affiancata da Tina Cipollari e Giovannino, si cimenterà nell’inedita veste di inviata del tg satirico. La missione del terzetto sarà quella di consegnare l’iconica “merdina” di Striscia a chi parcheggia indebitamente l’auto nel posto riservato alle persone con disabilità. Ospiti diversi in ogni puntata arricchiranno lo show. Stasera, 22 gennaio, in studio ci saranno il campione del mondo Alessandro Del Piero e la criminologa Roberta Bruzzone.

Inviati

Abbiamo visto le anticipazioni (veline e ospiti), ma quali sono gli inviati di Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026)? Ai nastri di partenza gli inviati Luca Abete, Dario Ballantini, Rajae Bezzaz, Antonio Casanova, Jimmy Ghione, Giuseppe Longinotti, Enrico Lucci, Michele Macrì, Francesco Mazza, Moreno Morello e Valerio Staffelli. Pronti, con le loro rubriche satiriche Cristiano Militello, Barbascura X e Rosaria Rollo. Altri inviati, noti e non, arricchiranno la squadra nel corso delle puntate, perché chi fa l’inviato di Striscia… lo è per sempre. In prima linea anche il Gabibbo, icona del programma. La sigla? Quella di questa edizione si intitola “Dazi” ed è dedicata alle bizze di Donald Trump.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca