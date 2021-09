Striscia la Notizia 2021: conduttori, veline, novità, inviati, servizi, anticipazioni, streaming

Inizia lunedì 27 settembre 2021 l’edizione numero 34 di Striscia la Notizia, lo storico tg satirico di Antonio Ricci in onda nell’access prime time di Canale 5. Nel corso di questa nuova edizione si alterneranno diverse coppie di conduttori, alcune inedite, e non mancheranno gli storici inviati e le veline. Appuntamento dal lunedì al sabato a partire dalle ore 20:35, subito dopo il Tg5. Vediamo insieme tutte le novità, le anticipazioni, i conduttori, gli inviati e le veline di Striscia la Notizia 2021.

Novità e anticipazioni

Torna da lunedì 27 settembre Striscia la Notizia, giunta alla 34esima edizione, e che quest’anno prende il nome di “La voce dell’inscienza”. I conduttori di questa prima parte di stagione sono Vanessa Incontrada e Alessandro Siani: una coppia inedita pronta a fare il debutto al tg satirico di Antonio Ricci. Grandi protagoniste, come sempre, la satira, le parodie e le inchieste. Dalla sicurezza delle mascherine agli sprechi Rai, dalla lotta alla droga e alla ’ndrangheta, gli inviati di Striscia continueranno le loro battaglie storiche e ne affronteranno di nuove, sempre alla ricerca di ingiustizie e raggiri da sbugiardare.

Il primo tapiro verrà consegnato da Valerio Staffelli a Diletta Leotta per i problemi di DAZN (e anche per la fine della sua storia con Can Yaman). Già dalle prime puntate ci saranno due rubriche inedite dedicate al mondo sempre più pervasivo dei social, un bestiario della rete tra influencer senza influenza e tipi strambi del web. Infine torneranno i deepfake, tecnologia che utilizza l’intelligenza artificiale per realizzare imitazioni sempre più verosimili all’originale. Vittime dei deepfake di Striscia vari personaggi celebri, da Andrea Pirlo a Mara Venier e Amadeus.

Conduttori

I conduttori che apriranno la nuova edizione di Striscia saranno Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. “Sono entusiasta e contenta di entrare a far parte della grande famiglia di Striscia la Notizia. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e soprattutto di condividere con Alessandro Siani, il “bancone” più famoso d’Italia!”, ha dichiarato l’attrice.

Siani ha raccontato: “In questi anni, spesso, Antonio Ricci mi provocava nel tentativo di farmi sedere dietro al bancone più famoso d’Italia, consapevole dei miei impegni al cinema e a teatro, continuava a stuzzicarmi come solo lui sa fare. Poi quest’anno la svolta. Mi ha fatto contattare dal Gabibbo in persona che mi ha lasciato un vocale di 10 minuti!!! Mi ha parlato della presenza della talentuosissima e bellissima Vanessa Incontrada. Degli sberleffi, delle inchieste e degli smascheramenti che stanno preparando. E mi ha detto che sa che festeggio i miei 25 anni di carriera e condividerli con la famiglia di Striscia poteva essere un gran bel regalo!”.

Striscia la Notizia 2021, veline

Non possono mancare, come in ogni edizione, le Veline. Si tratta di due ballerine professioniste, la bionda (italo-americana) Talisa Jade Ravagnani e la mora (italianissima) Giulia Pelagatti.

Inviati

Vediamo gli inviati di Striscia la Notizia 2021. Già pronti con i loro servizi gli inviati storici: Valerio Staffelli, Moreno Morello, Max Laudadio, Vittorio Brumotti, Stefania Petyx, con il suo inseparabile bassotto, Luca Abete, Capitan Ventosa (Fabrizio Fontana), Antonio Casanova, Luca Galtieri e Jimmy Ghione. In prima linea anche gli inviati più “giovani” della trasmissione: Chiara Squaglia, Rajae Bezzaz, Pinuccio (Alessio Giannone), Roberto Lipari, Riccardo Trombetta, Andrea Rivera, Giuseppe Longinotti e Angelica Massera. Nella squadra inviati un altro debutto, quello di Nando Timoteo, nei panni di un finto (ma molto vero) giornalista inviato sul campo per raccontare, con il filtro dell’ironia, i fatti salienti dell’attualità. Nuova anche la sigla di chiusura programma, dal titolo “Balla, che ti Pass!”. Confermate le rubriche “Striscia lo striscione” e “Striscia il cartellone” di Cristiano Militello, “Paesi, Paesaggi…” di Davide Rampello, “Occhio al futuro” di Cristina Gabetti, “Speranza verde” di Luca Sardella e “Capolavori italiani in cucina” di Paolo Marchi.

Ai nastri di partenza anche i trasformisti: Dario Ballantini con due nuovi personaggi, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. Per la primissima puntata torna anche Ballantini-Conte, in versione strana coppia con il disturbatore-supervisore Beppe Grillo (Sergio Friscia). Mentre Valeria Graci si sdoppierà tra Puffetta Leotta, sorella piccola di Diletta, e niente-di-meno-che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Una certezza anche il Vespone (Gianpaolo Fabrizio), in onda appena terminerà il periodo di stop imposto dalla par condicio per le imminenti consultazioni elettorali. Tra i consulenti, Marco Camisani Calzolari, esperto di educazione digitale e di truffe online, che tenterà un esperimento interattivo con i telespettatori da casa. Tornano anche i giovanissimi collaboratori scientifici della rubrica “Ambiente Ciovani”.

Striscia la Notizia 2021, streaming e tv

Dove vedere le puntate di Striscia la Notizia 2021 in diretta tv e in streaming? Appuntamento dal lunedì al sabato su Canale 5 dalle 20.35, subito dopo il Tg5. Potete recuperare le singole puntate o i servizi più divertenti tramite la piattaforma MediasetPlay, disponibile su pc, smartphone, tablet e smart tv.