Stranizza d’amuri: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, sabato 5 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Stranizza d’amuri, film del 2023 diretto da Giuseppe Fiorello, al suo esordio alla regia cinematografica. La pellicola si ispira a un fatto di cronaca degli anni 80 del XX secolo, il delitto di Giarre: il film è dedicato alle due vittime, Giorgio Agatino Giammona e Antonio Galatola. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sicilia, estate 1982. Mentre tutta l’Italia è presa dal mondiale di calcio in Spagna, Gianni, un diciassettenne gay, bullizzato dai suoi coetanei e sostenuto unicamente dalla madre Lina, vede cambiare la sua vita quando, per un casuale incidente in motorino, incontra il sedicenne Nino. Tra di loro nasce una grande amicizia, che si trasformerà in un sentimento che i ragazzi saranno costretti a mantenere segreto, a causa del forte pregiudizio tipico dell’epoca e del luogo teatro delle loro esistenze.[1]

Stranizza d’amuri: il cast

Abbiamo visto la trama di Stranizza d’amuri, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Samuele Segreto: Gianni Accordino

Gabriele Pizzurro: Nino Scalia

Simona Malato: Lina

Fabrizia Sacchi: Carmela

Enrico Roccaforte: Franco

Simone Raffaele Cordiano: Totò

Antonio De Matteo: Alfredo Scalia

Anita Pomario: Giuseppina

Roberto Salemi: Pietro Scalia

Giuseppe Spata: Ciccio Scalia

Maria Giuditta Vasile: Isabella Scalia

Streaming e tv

Dove vedere Stranizza d’amuri in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 5 luglio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.