Storie Maledette: quante puntate e quando va in onda

Dal 7 giugno 2020 su Rai 3 è tornato in onda Storie Maledette, programma televisivo italiano nato nel 1994 da un’idea di Franca Leosini che ne è anche la conduttrice. Ma quante puntate sono andate in onda di Storie Maledette? Ad oggi sono 85 le puntate andate in onda dello storico programma che ha lo scopo di raccontare storie di personaggi della vita comune diventati noti per avvenimenti di cronaca nera e, quindi, di casi giudiziari.

Gli intervistati sono tutti condannati al carcere, da dove viene registrata la puntata, che ha lo scopo di ricostruire le vicende, l’analisi dei moventi, e il successivo iter processuale. Il programma narra questi eventi eccezionali come metafore dell’inquietudine della società italiana contemporanea, dal punto di vista dei colpevoli e degli innocenti. E per il 2020 quante puntate sono previste per Storie Maledette? Quando finisce? La trasmissione andrà in onda per sole 2 puntate: domenica 7 e domenica 14 giugno 2020.

“Per preparare una puntata di Storie Maledette ci vogliono mesi, io studio tutti gli atti processuali e scrivo anche 200 domande, ma soprattutto, ci vogliono i permessi, parlo con gli avvocati, c’è un lungo lavoro di burocrazia e di richieste”, le parole di Franca Leosini all’Ansa.

Streaming e tv

Dove vedere le puntate di Storie Maledette in tv e live streaming? Il programma di Franca Leosini va in onda le domeniche sera in prima serata su Rai 3. Sarà possibile seguire le puntate anche in live streaming grazie alla piattaforma gratuita RaiPlay.it.

