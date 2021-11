Storia di una famiglia perbene 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione

Ci sarà Storia di una famiglia perbene 2? Una domanda che molti fan della popolare fiction di Canale 5 si stanno ponendo oggi, visto che va in onda la quarta e ultima puntata della serie tratta dal best seller di Rosa Ventrella diretta da Stefano Reali. Ve lo diciamo subito: la risposta sembrerebbe di no, visto che è una fiction come detto ispirata ad un’opera letteraria, per cui dovrebbe concludersi con l’ultimo episodio in onda stasera.

Una miniserie limitata, dunque, di sole quattro puntate, senza possibilità di un seguito. Ciò non toglie però che Mediaset, visti gli ottimi ascolti, possa decidere in futuro di provare a scrivere una seconda stagione di Storia di una famiglia perbene. La fiction potrebbe proseguire raccontando l’evoluzione del rapporto tra Maria e Michele, con nuovi ostacoli causati dalle rispettive famiglie, ma anche da nuove situazioni. Magari coinvolgendo nella sceneggiatura la stessa Rosa Ventrella, l’autrice del romanzo. Ma al momento come detto non vi sono certezze e l’ipotesi più probabile è che finisca tutto stasera.

