Storia di una famiglia perbene 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, 11 ottobre 2024, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Storia di una famiglia perbene, la nuova stagione della serie con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. Appuntamento in prima visione per quattro venerdì a partire dalll’11 ottobre in prima visione. Ma vediamo insieme le anticipazioni di stasera.

Anticipazioni e trama

La prima stagione si concludeva con Michele che, pressato da Maddalena, si allontana da lei e corre da Maria per avvertirla dei cambiamenti nel quartiere e per dirle che è pronto a proteggerla in qualsiasi momento. Una volta ritrovatisi, Maria confessa a Michele che è stato suo padre, Nicola Straziota, ad obbligarla sette anni prima a rinunciare a lui costringendola a scegliere tra la vita del padre Antonio e la fuga insieme.

In questa seconda stagione Maria De Santis (interpretata da Federica Torchetti), soprannominata ‘Malacarne’, si batte con determinazione per migliorare il quartiere e proteggere i giovani dalle organizzazioni criminali nella Bari degli anni Novanta.

La sua relazione con Michele Straziota, momentaneamente detenuto in carcere, è al centro della sua vita. I genitori di Maria, Antonio (interpretato da Giuseppe Zeno) e Teresa (Simona Cavallari) continuano la lotta contro l’ingiustizia del tempo, cercando di far prevalere la verità e porre fine agli abusi della famiglia Straziota. Tra i colpi di scena di questa nuova stagione l’arrivo di un giovane con un passato oscuro e misterioso e l’ingresso di una nuova famiglia di malavitosi che tenterà di prendere il comando al posto della famiglia Straziota.

Storia di una famiglia perbene 2: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast della fiction di Canale 5? La fiction in onda su Canale 5 con la seconda stagione è diretta da Stefano Reali e scritta da Mauro Casiraghi, Eleonora Fiorini, Stefano Reali con la collaborazione di Roberta Colombo, realizzata dalla 11 Marzo Film di Matteo Levi in coproduzione con Mediaset.

Protagonisti attori molto amati come Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti. Nel cast sono presenti anche: Vanni Bramati, Alex Lorenzin, Marco Falaguasta, Alessandro Pess, Monica Dugo, Matilde Sofia Fazio, Sonia Aquino, Elia Marangon e Chiara Vinci.