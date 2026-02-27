Chi è Stjepan Hauser, il musicista che duetta con Fedez e Marco Masini nella serata delle Cover di Sanremo 2026 (Duetti, ospite, violoncello)

Stjepan Hauser è uno dei più grandi violoncellisti al mondo. Classe 1986, è ospite questa sera, 27 febbraio 2026, per la tradizionale serata dei Duetti (Cover) di Sanremo 202, ospite di Fedez e Marco Masini nel brano Meravigliosa creatura. Ma chi è Stjepan Hauser? Ecco tutte le informazioni.

Stjepan Hauser, conosciuto professionalmente come HAUSER, è un violoncellista croato tra i più riconosciuti al mondo nel crossover tra musica classica e pop‑rock contemporaneo. Nato a Pula (Croazia) il 15 giugno 1986, Hauser ha trasformato il violoncello da strumento tradizionale da sala da concerto in una voce espressiva capace di parlare a un pubblico globale oltre i confini classici, grazie alle sue esibizioni energiche, all’uso innovativo del repertorio e al linguaggio popolare della musica moderna.

Cresciuto in una famiglia di musicisti, Hauser inizia lo studio del violoncello da bambino e si forma con impegno nelle più prestigiose istituzioni musicali europee. Studia a Trinity College of Music di Londra e completa i suoi studi post‑laurea presso il Royal Northern College of Music di Manchester con una borsa di studio Dorothy Stone, studiando con insegnanti di rilievo nella scena classica internazionale.

La carriera di Hauser spicca il volo quando, insieme al collega e amico Luka Šulić, fonda il gruppo 2CELLOS nel 2011. Il duo ottiene un successo planetario grazie a versioni strumentali per due violoncelli di brani pop e rock, combinando tecnica classica e carica ritmica moderna. La loro interpretazione di Smooth Criminal di Michael Jackson diventa un fenomeno virale su YouTube e porta il duo a firmare con l’etichetta Sony Masterworks, pubblicando una serie di album di grande impatto internazionale.

Con 2CELLOS Hauser si esibisce nei principali teatri e arene del mondo, tra cui il Royal Albert Hall, il Sydney Opera House e il Madison Square Garden, e collabora con artisti di caratura globale. Il repertorio del duo spazia da arrangiamenti di grandi classici del rock a colonne sonore, fino a riletture crossover di opere classiche, contribuendo a rendere il violoncello uno strumento centrale anche nel mondo pop.

Parallelamente alla sua attività nel duo, Hauser sviluppa una carriera solista e da collaboratore con orchestre e musicisti di livello internazionale. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti in competizioni musicali nazionali e internazionali (più di venti primi premi), e ha eseguito concerti in più di quaranta paesi, toccando palcoscenici prestigiosi come il Wigmore Hall, il Royal Albert Hall, l’Amsterdam Concertgebouw e altri importanti centri musicali europei.

Nel corso degli anni Hauser ha anche ampliato la propria attività discografica con album solisti e progetti classici contemporanei. Parte delle sue opere includono registrazioni con importanti orchestre e programmi che spaziano dal repertorio classico più tradizionale ai brani moderni riarrangiati per violoncello, mostrando una versatilità espressiva fuori dal comune.

Lo stile di Hauser si distingue per la capacità di fondere rigore tecnico e intensità emotiva, affrontando sia repertori classici sia reinterpretazioni di brani pop e rock con grande personalità. La sua presenza scenica e il suo approccio comunicativo hanno contribuito a portare il violoncello fuori dal recinto classico, facendolo apprezzare anche da un pubblico più giovane e internazionale.

Pur avendo una carriera internazionale intensa, Hauser mantiene una vita privata riservata, concentrandosi principalmente sulla sua musica e sulle tournée. La sua traiettoria artistica lo colloca tra i violoncellisti contemporanei più influenti, capace di coniugare tradizione e modernità, e di alimentare l’interesse per la musica strumentale in tutte le sue forme. Ora la grande opportunità di farsi conoscere dal pubblico di Sanremo 2026 grazie alla Cover con Fedez e Marco Masini.