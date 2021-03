Stefano Di Battista ospite a Sanremo 2021: chi è, biografia, sassofonista, moglie, figli e cachet per il Festival

Stefano Di Battista è un noto sassofonista che prende parte come ospite alla prima serata del Festival di Sanremo 2021 del 2 marzo. Ma chi è Stefano Di Battista? Qual è la sua carriera e le sue opere? E la vita privata? Ha moglie e figli? Vi diamo noi qualche informazione. Nato a Roma il 14 febbraio 1969, il musicista, tra i più apprezzati anche a livello internazionale, inizia a studiare il sassofono a 13 anni dopo essere stato folgorato da questo strumento durante un saggio di fine anno alle scuole medie. Ecco le informazioni su Stefano Di Battista nel dettaglio.

Biografia e carriera

A 21 anni si diploma al Conservatorio con il massimo dei voti. Comincia a suonare in alcuni gruppi e nel 1992 incrocia la strada con il musicista Jean-Pierre Como, che lo invita a suonare a Parigi, una delle città più importanti per la scena jazz. In Francia il sassofonista, ospite a Sanremo 2021, inizia a collaborare on artisti leggendari come Jimmy Cobb, Michel Petrucciani e Nat Adderley. Nel 1997 arriva il suo primo album, Volare. L’anno seguente ottiene un ingaggio per la storica Blue Note e incide un nuovo disco, A prima vista, diventando uno dei jazzisti più promettenti del mondo. Nel 2000 incide un album con una band leggendaria formata dal batterista Elvin Jones, dal pianista Jacky Terrasson e dal contrabbassista Rosario Bonaccorso. Si tratta della sua consacrazione a livello internazionale, con tanto di primo posto nelle classifiche europee.

Stefano Di Battista ha già avuto altre esperienze sul palco dell’Ariston. Ha infatti partecipato a Sanremo nel 2005 insieme alla moglie Nicky Nicolai con il brano Che mistero è l’amore, arrivando al quarto posto nella classifica finale e vincendo la categoria Gruppi. Nel 2008 ha partecipato come ospite dei Tiromancino, mentre nel 2009 è di nuovo in gara con la moglie con un brano scritto insieme a Jovanotti, ossia Più sole. Partecipa al Festival di Sanremo 2021 con la Banda del corpo di Polizia.

Stefano Di Battista vita privata: la moglie Nicky Nicolai e figlia

Stefano Di Battista è sposato con la cantante Nicky Nicolai. I due si sono conosciuti a un concerto presso il laghetto dell’Eur a Roma e dopo poco si sono innamorati. Insieme hanno partecipato al Festival di Sanremo 2005 con il brano Che mistero è l’amore, arrivando al quarto posto. Hanno una figlia, Flora. Su Instagram il sassofonista è seguito da circa 2000 persone.

Cachet Sanremo 2021

Quanto è stato pagato (cachet) Stefano Di Battista per partecipare al Festival di Sanremo 2021 come ospite? Una risposta ufficiale (non avendone parlato né l’organizzazione del Festival né la diretta interessata) non c’è. Secondo diversi rumors, pare che agli ospiti sia stato riconosciuto un gettone di circa 25 mila euro. Ma, come detto, è solo un’ipotesi.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, gli abiti di Matilda De Angelis al Festival Sanremo 2021, gli abiti di Fasma al Festival: look, stilista, vestiti Sanremo 2021, Noemi visibilmente dimagrita: perché, la dieta