Stefano De Martino escluso dai palinsesti Rai del prossimo anno

Da volto nuovo del piccolo schermo a grande assente. Nei giorni scorsi la Rai ha presentato ufficialmente i prossimi palinsesti della stagione autunnale 2020. Tra alcune sorprese e tante conferme, spicca un’assenza pesante: quella di Stefano De Martino. Il conduttore di Made in Sud, la cui ultima puntata è andata in onda ieri, 20 luglio, su Rai 2, non è presente tra i volti annunciati dal servizio pubblico per la ripartenza dei palinsesti dopo la “sosta” estiva.

Eppure in questi ultimi anni De Martino è diventato il volto di punta di Rai 2, la rete più giovane e sperimentale di viale Mazzini. Un nome su cui un paio di stagioni fa aveva puntato l’allora direttore Carlo Freccero, e che si è rivelata una scelta vincente. Lo confermano gli ascolti più che soddisfacenti realizzati dai programmi condotti dal bel ballerino.

Per il momento l’ultimo appuntamento televisivo previsto per Stefano De Martino è fissato per il 27 agosto, quando sarà alla guida del Festival di Castrocaro, sempre su Rai 2. Per il resto non ci sono altre certezze. Non sono previste ad oggi nuove puntate di Made in Sud, anche se nelle scorse settimane era circolata la voce di alcune puntate speciali dello show comico a settembre. Secondo quanto riporta Fanpage, l’auditorium del Centro di produzione Rai di Napoli sarebbe addirittura in fase di dismissione.

Non ci sarà, e questo è certo, Stasera tutto è possibile, altra trasmissione condotta sul secondo canale da De Martino, nonostante gli ottimi ascolti della passata edizione. Una scelta dovuta non ad una bocciatura, quindi, ma al fatto che al momento il programma sarebbe irrealizzabile a causa delle stringenti misure di distanziamento imposte dal covid, come l’assenza del pubblico. Non è escluso che nei prossimi mesi, magari nel 2021, De Martino possa giocarsi le sue carte con nuovi progetti, ma per il momento il suo nome non figura nei palinsesti Rai dell’autunno. Una decisione che fa storcere il naso a molti ed un’altra esclusione eccellente dopo quelle di Lorella Cuccarini, Salvo Sottile, Pierluigi Diaco, Gloria Guida, Serena Dandini, Caterina Balivo ed Elisa Isoardi.

