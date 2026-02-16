Stefano De Martino, chi è e cosa fa la sorella Adelaide

IL CONDUTTORE NAPOLETANO HA UNA SORELLA MINORE A CUI È MOLTO LEGATO: DI COSA SI OCCUPA

Stefan De Martino è legatissimo alla sua famiglia e ai suoi fratelli, Adelaide e Davide, rispettivamente la secondogenita e il terzogenito. Se il più piccolo è meno conosciuto e conduce una vita lontano dai riflettori, non si può dire lo stesso della sorella del conduttore, che è molto attiva sui social, dove compare spesso anche al fianco dello show man napoletano.

Adelaide e Stefano, infatti, sono davvero molto uniti, del resto hanno una differenza d’età assai ridotta. Il conduttore napoletano oggi ha 36 anni, mentre la sorella è cinque anni più piccola di lui, per cui ha 31 anni.

Cosa fa Adelaide De Martino, la sorella di Stefano

Adelaide De Martino è forse il motivo per cui il fratello maggiore Stefano si sia avvicinato al mondo della danza. Sebbene un ruolo cruciale in questa scelta lo abbia avuto il padre, Enrico De Martino – recentemente scomparso a causa di un brutto male – ex ballerino, lo show man accompagnava la sorellina alle lezioni di danza e così un giorno ha deciso di iniziare anche lui. Una storia, questa, che il conduttore di Affari Tuoi ha raccontato più volte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ️️️De Martino Adelaide. (@adydemartino)

La sorella di Stefano De Martino all’incirca un anno fa è diventata madre per la prima volta di un maschietto dolcissimo, che si chiama Mattia. Legata al manager Diego Di Domenico, padre del bambino, ha costruito una bellissima famiglia. Qualche anno fa Adelaide De Martino ha deciso di lasciare Torre Annunziata per trasferirsi a Milano e stare vicino al fratello Stefano. Non tutti sanno, infatti, che la ragazza lavora con lui, potrebbe essere definita “il suo braccio destro”.

Appena arrivata nella città lombarda aveva prima iniziato a lavorare in un negozio, successivamente ha iniziato a seguire il fratello, diventando la sua “problem solver“. Adelaide fa parte dell’entourage del conduttore napoletano, lui stesso parlando della sorella aveva detto: “È il mio valore aggiunto. Ha 27 anni e si occupa della logistica (…)“. Sul profilo Instagram di Adelaide De Martino, infatti, ci sono diverse immagini – oltre che del figlio e dei momenti trascorsi in famiglia – dagli studi dei programmi che il fratello Stefano conduce.

Adelaide De Martino ai tempi in cui il fratello stava con Belen Rodriguez legò molto con Cecilia e il suo allora fidanzato, Francesco Monte. È stato un suo gesto social, nel 2023, a confermare le voci che circolavano all’epoca sulla rottura tra il fratello e Belen Rodriguez, smise infatti di seguire la show girl argentina e, per molti, quella era la dimostrazione che tra lei e Stefano era finita. Legatissima al nipotino Santiago, anche lei – proprio come Stefano – ama trascorrere il tempo in famiglia, circondata dagli affetti più cari.