Stefania Orlando, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Volto televisivo molto amato, conduttrice e show girl, Stefania Orlando è una concorrente del Grande Fratello Vip, il reality show più seguito di Canale 5 condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. Ma chi è Stefania Orlando, concorrente del Grande Fratello Vip? Scopriamolo insieme.

Chi è Stefania Orlando del Grande Fratello Vip 2020

Classe 1966, è nata il 23 dicembre a Roma. Debutta nel mondo della televisione come valletta del programma Si o no? condotto da Claudio Lippi, poi il grande successo come valletta della popolare trasmissione di Rai 1 Scommettiamo che…? La consacrazione per Stefania Orlando arriva con I fatti vostri, che conduce dal 1997 al 2003.

Tra gli altri programmi che l’hanno vista protagonista ricordiamo Telethon, Il lotto alle otto, Torno Sabato e GiroFestival. Nel 2003 conduce la prima edizione di Piazza Grande, Stelle con la coda, Festivalshow. Nel 2011 diventa opinionista di UnoMattina in famiglia e dal 2015 ritorna nel cast de I fatti vostri. Dal 2017 conduce su Telenorba il programma Buon pomeriggio Estate.

Forse non tutti sanno che ha una grande passione per la musica. Ha fatto parte del gruppo Sex Machine Band e poi da solista dal 2007 ha inciso il singolo Sotto la luna seguito da Marimbabà. Nel 2009 esce il primo album Su e giù. Stefania Orlando nella sua poliedrica carriera ha fatto anche l’attrice, debuttando a teatro nel 1995 nello spettacolo Isso, esso e ‘a mala femmena seguito dalla commedia Ragioniè… voi dovete ragionà. Al cinema partecipa ai film: Fantozzi 2000 – La clonazione e Nuovo Ordine Mondiale. In tv, invece, interpreta se stessa in una puntata di Don Matteo con Terence Hill. Quest’anno prende parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è stata sposata con il conduttore ed attore Andrea Roncato. Il loro matrimonio però è terminato dopo due anni. al 2008 la conduttrice è felicemente legata a Simone Gianlorenzi, un musicista con il quale si è sposata nel luglio 2019. Molto attiva sui social, il profilo Instagram di Stefania Orlando è seguito da 194mila persone.

