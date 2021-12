State a casa: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film State a casa, commedia del 2021 diretta da Roan Johnson, con Tommaso Ragno e Dario Aita. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming State a casa? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film è una dark comedy ambientata a Roma in pieno lockdown e racconta la storia di quattro ragazzi, tutti sotto i 30 anni, che vivono insieme nello stesso appartamento da diverso tempo. Il mondo è bloccato così come i coinquilini tra le quattro mura. Fermi in una sorta di lasso temporale che scorre via lento e noioso, i quattro decidono di fare soldi facili alle spese del padrone di casa, ma questa situazione che getterà un’ombra ancora più scura del virus sull’appartamento, porterà il gruppo a vivere continuamente sotto pressione e tensione fino a sfociare in attimi di delirio puro.

Mentre i giovani continuano a fare scelte sempre più al limite, vedono i loro sogni cambiare, le speranze svanire, le paure alimentarsi e gli amori bruciare via troppo velocemente. I quattro si renderanno conto così che il virus che uccide e ammala al di fuori del loro appartamento non è l’unica cosa da temere, perché c’è qualcosa di peggiore e più oscuro insito nell’animo umano…

State a casa: il cast e il trailer del film

Abbiamo visto la trama di State a casa, ma qual è il cast? Troviamo alcuni giovani attori come Tommaso Ragno, Dario Aita, Giordana Faggiano, Lorenzo Frediani, Martina Sammarco. Vediamo adesso il trailer ufficiale della pellicola, in onda questa sera – 2 dicembre 2021 – alle 21-15 su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere State a casa in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 2 dicembre 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.