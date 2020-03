Stasera tutto è possibile, la replica della quinta stagione: la seconda puntata in streaming

Torna un appuntamento amatissimo dal pubblico di Rai 2: Stasera tutto è possibile è il comedy show condotto da Stefano De Martino che il secondo canale di Viale Mazzini ha deciso di riproporre, con la quinta stagione, durante il periodo d’emergenza Coronavirus.

Il programma, realizzato con Endemol Shine Italy, ripropone le repliche della quinta stagione a partire da lunedì 23 marzo 2020, in prima serata su Rai 2. Stasera tutto è possibile è stato registrato sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli e ripropone grandi volti comici del piccolo schermo italiano. Vediamo quali sono le anticipazioni della seconda puntata in replica questa sera, lunedì 30 marzo, e qual è il cast.

Stasera tutto è possibile, la replica del 30 marzo: cast e anticipazioni

Nella puntata che va in onda questa sera, 30 marzo 2020, su Rai 2 rivedremo tanti volti amati del programma con Stefano De Martino. Protagonisti saranno comici, attori e personaggi dello spettacolo con tantissime prove tutte da ridere.

Ospiti della prima puntata sono Maurizio Casagrande, Le Donatella, Mago Forest, Antonio Giuliani, Valeria Graci, Ricky Memphis e Francesco Paolantoni. Gli ospiti dovranno cimentarsi con giochi diventati ormai dei classici del comedy show: partiamo dalla Stanza Inclinata, icona del programma con il suo pavimento posizionato a 22,5 gradi, per poi passare al Alphabody, Segui il Labiale, StepBurger e SpeedQuiz.

Qual è lo scopo di questo programma? Sicuramente non la competizione, perché non si vince mai nulla, non c’è un vincitore. Lo scopo è quello di divertirsi e far divertire il pubblico, portando il buonumore nella casa degli italiani. Il programma è tratto da un format di grande successo, Anything goes.

Stasera tutto è possibile, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere il comedy show in replica? Il programma va in onda su Rai 2 ogni lunedì, a partire dalle ore 21:20.

Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 502 per la versione HD. Ancora, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 102.

Chi invece vuole seguire la serie tv in streaming può sintonizzarsi su RaiPlay, la piattaforma che permette di guardare i programmi della Rai tramite pc, smartphone, tablet e smart tv.

Potete anche recuperare le puntate andate già in onda grazie alla funzione on demand di RaiPlay.